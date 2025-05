Un altro piccolo favore, tutto sul sequel del film con Blake Lively

Blake Lively e Anna Kendrick tornano ad interpretare i loro personaggi femminili, rispettivamente Emily Nelson e Stephanie Smothers, scaltri e senza scrupoli.

Le due star statunitensi sono state protagoniste del red carpet delle anteprime promozionali negli Stati Uniti e in Europa, a Londra. Con loro c'era anche il regista Paul Feig e alcuni dei volti del cast della pellicola originale confermati per il secondo capitolo della storia.

In Un altro piccolo favore, tornano sullo schermo, Henry Golding, nuovamente nei panni di Sean, primo marito di Emily, e Ian Ho (Nicky) ed Andrew Rannells, amico di Stephanie.

New entry del cast, gli italiani Michele Morrone, la star di 356 giorni e il suo sequel, 356 giorni: Adesso, nei panni di Dante Versano, Elena Sofia Ricci, in quelli di sua madre Portia, e Lorenzo de Moor (visto in Rapiniamo il Duce e Maserati: The Brothers) nel ruolo di Matteo Bartolo.

Il cast italiano ha posato a Roma per un photocall promozionale in vista dell'uscita del film.