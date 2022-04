Dopo il grande successo del primo film, è arrivato sulla piattaforma il secondo capitolo della saga erotica con protagonista l'attore e modello Condividi

Il secondo capitolo di 365 giorni, la saga erotica con protagonista Michele Morrone, è su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si intitola 365 giorni: Adesso e, come il primo film, rappresenta una sorta di versione italiana di 50 sfumature di grigio, in cui i protagonisti sono Michele Torricelli e Laura Biel.

365 giorni: Adesso, il sequel approfondimento Michele Morrone si è fidanzato, chi è Giulietta Borroni 365 giorni è un film diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, tratto dal primo romanzo della trilogia erotica di Blanka Lipińska, anche sceneggiatrice della pellicola. Quando è sbarcato su Netflix, nei primi mesi del 2020, ha ottenuto un immediato quanto inaspettato successo. Ecco perché c'era grande attesa per l'uscita del sequel, 365 giorni: Adesso. Ma facciamo un passo indietro: di cosa parla il primo film? Protagonista è Laura, una donna che viene rapita dal boss malavitoso Massimo Torricelli, interpretato da Morrone, che decide di tenerla con sé per un anno per farla innamorare di lui. L’ossessione di Massimo per la ragazza era cominciato cinque anni prima, quando l'uomo la vide su una spiaggia, poco prima che il padre di lui venisse ucciso durante una sparatoria. Nonostante sia un uomo violento, Massimo non ha alcuna intenzione di fare del male a Laura, e la toccherà solo se sarà lei a volerlo. Laura, dal canto suo, si troverà travolta da molte emozioni contrastanti che la porteranno ad avvicinarsi sempre di più al suo rapitore. Nel secondo capitolo ritroveremo Michele e Laura, sposati, più un terzo incomodo: Nacho, interpretato da Simone Susinna, che cercherà di conquistare l'amore e la fiducia della donna. Stando a quanto rivelato dalla sceneggiatrice, in questo secondo capitolo scopriremo una nuova Laura, non più vittima ma dominatrice. Intanto, in attesa di scoprire se 365 giorni: Adesso avrà lo stesso successo del primo film, secondo alcune voci sarebbe già in cantiere il terzo capitolo della saga.

365 giorni, le parole di Michele Morrone Dopo l'uscita del primo film, si scatenarono diverse polemiche in merito alla storia raccontata, che secondo molti ha rappresentato in modo distorto la violenza nei confronti di una donna. Michele Morrone rispose alle critiche in occasione di un'intervista rilasciata ad E News. “365 Giorni è stato un libro di grande successo in Polonia prima di essere trasformato in un film”, dichiarò l'attore e modello, specificando che si trattava esclusivamente di un’opera di finzione. “Quando un pubblico guarda un film, penso sappia che quello che vede sullo schermo non è reale, ma frutto del lavoro di un attore che prova a farlo sembrare reale”, continuò Morrone, confidando quindi nella consapevolezza degli spettatori. L'attore dichiarò poi che non bisogna porre limiti alla creazione dell'arte, e che il film non aveva l'intenzione di minimizzare un problema così importante come quello della violenza sulle donne.