X Factor 2024, il quinto Live: inediti e ospiti i Coma_Cose. DIRETTA

X Factor 2024, tutti gli eliminati fino ad ora. FOTO

EL MA, Pablo Murphy, i Dimensione Brama, i The Foolz e Danielle sono i primi cinque eliminati di X Factor 2024. Sfoglia la gallery e rivivi il loro percorso. L'appuntamento con i Live Show è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

Siamo entrati nel vivo dei Live Show di X Factor 2024, appuntamentoi tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW. Scopriamo i primi eliminati. EL MA, nome d’arte di Elmira Marinova, ha 17 anni ed è di Sofia, capitale della Bulgaria. Suo padre è un ex calciatore junior della nazionale bulgara, sua madre è un'ex modella attualmente impegnata a sostenere fondazioni benefiche e suo fratello crea musica “drum and bass” ed è il suo primo fan. Ha iniziato a studiare canto all’età di 9 anni e a 14 anni ha intrapreso il percorso musicale in Italia

La giovane cantante, guidata da Jake la Furia, ha portato grandi esibizioni pop sul palco di X Factor 2024. Il suo percorso è iniziato con Vampire di Olivia Rodrigo alle Audizioni, a cui hanno fatto seguito Stop This Flame di Celeste ai Boot Camp e Talking to the Moon di Bruno Mars agli Home Visit