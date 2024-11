X Factor 2024, eliminata LOWRAH al ballottaggio con i PUNKCAKE. VIDEO

Sul palco dell’X Factor Arena si conclude la puntata più attesa dai concorrenti e dalla giuria, quella degli inediti che per i talenti in gara segna l'ingresso ufficiale nel mercato discografico. Al termine della seconda manche, a uscire di scena è LOWRAH (team Paola Iezzi) al ballottaggio con i PUNKCAKE in squadra con Manuel

Al termine del quinto avvincente Live Show di XF2024 e di due sudatissime manche, la prima delle quali ha dato la possibilità ai sette artisti in gara di fare il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno la propria canzone, scocca l'ora dell'eliminazione. A dover abbandonare il palco dell' X Factor Arena è LOWRAH che esce sulle note di Someone You Loved di Lewis Capaldi.

i voti della giuria

Questa volta la giuria si assume la responsabilità totale dei giudizi senza chiamare il TILT come successo nella scorsa puntata. Ecco qui di seguito i voti dei quattro giudici.



Manuel: "Per me è facile, elimino LOWRAH".

Paola: "Come sempre a malincuore per i ragazzi, elimino i PUNKCAKE.

Achille: "E' molto difficile perché sono due generi molto diversi, io questa volta sono fortunato e Jake mi aiuterà, confido di lasciare tutto nelle mani del Signore. Salvo i PUNKCAKE ed elimino LOWRAH".

Jake: "Io non vorrei eliminare nessuno, è difficile, molto complicato, mi prendo la responsabilità del discorso che faccio, sono tutti forti, qua dentro LOWRAH è stata penalizzata dal televoto. Per una questione di gusto e per la sua carriera, elimino LOWRAH. Lei volerà fuori di qui".

i saluti finali

Prima di congedarsi, visibilmente commossa, Laura prende la parola: "Ci tenevo a ringraziare tutti, dal profondo del cuore, a partire dal team di X Factor, Paola, Giorgia, i miei compagni, e tutti voi".



A guadagnarsi un posto in semifinale sono Lorenzo Salvetti, Francamente, I PATAGARRI, Mimì, Les Votives e i PUNKCAKE. La gara continua, giovedì prossimo su Sky e in streaming su NOW.