Live di X Factor 2024, Gloom è l'inedito dei PUNKCAKE

Il quinto Live Show di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutto dedicato agli inediti. I PUNKCAKE hanno presentato Gloom, che racconta un viaggio nei meandri delle menti della band. Appuntamento tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

Nel quinto Live Show di X Factor ( LA DIRETTA ) , i PUNKCAKE della squadra di Manuel Agnelli si sono scatenati nell’ inedito Gloom. Sonia Picchioni (manager in una catena di fast food, basso e voce), Lorenzo Migliore (studente di Infermieristica, batteria), Lorenzo Donato (studente di Filosofia e barman, chitarra), Bruno Bernardoni (studente, chitarra), Damiano Falcioni (disoccupato, basso e voce) sono cinque giovani, tutti intorno ai 20 anni e provenienti da paesi della provincia di Arezzo, che amano definirsi “band che nasce dall'umido di una provincia grigia”. Sempre attivi in ambito sociale, cercano di far trasparire questo impegno nelle loro canzoni. Per la band, la musica è uno sfogo e un uso di energia fondamentale in questo nuovo tempo e luogo, dove hanno dovuto trovare da soli lo spazio. Finora, le loro esibizioni sono state decisamente punk: Lamette di Donatella Rettore alle Audizioni, Give Me the Cure dei Fugazi ai Bootcamp e I’m Scum degli IDLES agli Home Visit.

Approfondimento X Factor 2024, inediti e assegnazioni per il quinto Live Show

Un viaggio nei meandri delle menti dei PUNKCAKE con il loro inedito Gloom. Un testo scritto tutto di getto con una commistione di elementi malinconici raccontati in maniera aggressiva.

IL TESTO DI GLOOM

Testo e musica: PUNKCAKE e Gianmarco Biancardi

Produzione: Gianmarco Biancardi

Dissonance, lack of agreement

Instance of such inconsistences

A mingling of sounds, that strike the ear

Harshly, a wargasm like aaaah

So gloom, so striking

So blue, so winey

We rude, we curse a lot

Fuck you, the only byword

I feel fine when nobody's around

My self-love is enough

I'm not cheeky just on my period

Please give me a pad

Ignoring people ears shout

La la la la la

I ruin the moment, fuck up the mood

Swallow the pride

Aaaargh, risk-taking behaviour

Ewwww, the men around me

Mmmm, make me make me light headed

So gloom, so striking

So blue, so winey

We rude, we curse a lot

Fuck you, the only byword

So gloom, so striking

So blue, so winey

We rude, we curse a lot

Fuck you, the only byword

Gloom, so striking

So blue, so winey

We rude, we curse a lot

Fuck you, the only byword