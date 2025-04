Hunger Games, Jesse Plemons entra nel cast del prossimo film

Jesse Plemons si unisce al cast della saga di Hunger Games. L’attore americano classe 1988 interpreterà un giovane Plutarch Heavensbee nel prossimo film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Il ruolo è stato già interpretato da Philip Seymour Hoffman nella prima serie di film tratti dalla saga di romanzi di Suzanne Collins. Hofmann è stato Heavensbee in La ragazza di fuoco e in Il canto della rivolta Parte 1 e Parte 2. L’attore era scomparso nel 2014 quando doveva ancora girare le sue ultime scene di Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2, e il regista Francis Lawrence aveva deciso di non utilizzare la CGI per completare la produzione ma di riassegnare le sue battute mancanti ad altri personaggi.

La carriera di Jesse Plemons

Plemons eredita così il ruolo di uno degli attori più amati e stimati dell’era recente di Hollywood, col quale aveva anche condiviso il set in The Master di Paul Thomas Anderson, interpretando il ruolo del figlio. Recentemente nel cast di grandi produzioni come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Civil War di Alex Garland e Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos, Plemons è a sua volta uno degli attori sulla cresta dell’onda a Hollywood. A 37 anni ha già ottenuto una nomination agli Oscar per Il Potere del Cane (Jane Campion, 2021) e prossimamente sarà diretto da Alejandro González Iñárritu in un progetto ancora senza titolo e di nuovo da Yorgos Lanthimos in Bugonia.