Hunger Games, il regista parla dei casting del nuovo prequel

La pellicola, diretta da Francis Lawrence, sarà basata sul nuovo libro Hunger Games: L'alba sulla mietitura in uscita il prossimo anno

Intervistato da ComicBook, il regista Francis Lawrence ha parlato dei casting per la ricerca dell’attore chiamato a interpretare Haymitch Abernathy nel nuovo film in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi nel 2026.

francis lawrence, le sue dichiarazioni Il 18 marzo 2025 Suzanne Collins pubblicherà Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il romanzo ambientato durante i cinquantesimi Hunger Games con protagonista Haymitch Abernathy, interpretato da Woody Harrelson nei quattro film con Jennifer Lawrence (FOTO) nel ruolo di Katniss Everdeen. Francis Lawrence, chiamato a firmare la regia del nuovo capitolo basato sul libro in uscita il prossimo anno, ha parlato dei casting per la ricerca del protagonista: "Onestamente, credo che il modo migliore per rispondere a quella domanda sia dire che se guardi Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente abbiamo dovuto trovare un giovane Donald Sutherland, giusto? È la stessa sfida". Il regista ha proseguito: "Donald e Woody hanno caratteristiche differenti, sono persone diverse. Ma tu pensi 'Come farò a trovare un giovane che diventi credibilmente Donald Sutherland? Chi sarà in grado di avere quel tipo di intelligenza, raffinatezza, un po' di irriverenza, gravità, tutto il resto. Chi vestirà e sarà credibile nelle vesti del ragazzo che diventerà e che sarà il presidente di Panem? Ed è la stessa cosa".

In seguito, Francis Lawrence ha aggiunto: "È una ricerca e devi scavare a fondo e capire quali sono gli elementi che rendono Woody così interessante, giusto? E in parte è l'umorismo, in parte è l'intelligenza, in parte la stranezza, in parte è perché c'è un'oscurità in lui che emerge. C'è un po' di malizia, giusto? Quindi questi sono tutti quegli aspetti che rendono Woody così grande, così attraente, così accattivante e un così grande attore e così interessante".

Infine, il regista ha concluso: “E dovremo trovare qualcuno che abbia tutto ciò. Non si tratta di qualcuno che gli assomigli o che studi Woody Harrelson e che si muova come lui. Quando Tom Blyth ha interpretato Donald Sutherland, non lo ha impersonato. Abbiamo dovuto trovare qualcuno per il quale potessi credibilmente dire ‘Oh, okay, vedo come questo ragazzo possa diventare Donald in settant’anni’”.