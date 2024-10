Hunger Games, dettagli sul nuovo libro. Svelate copertina e trama

Dal nuovo romanzo della Collins sarà tratto lungometraggio che arriverà in sala il 20 novembre 2026. La versione italiana del volume, pubblicata da Mondadori, non ha ancora una data di uscita



Mancano cinque mesi all'arrivo sugli scaffali di Sunrise on the Reaping, l'ultimo libro della serie Hunger Games di Suzanne Collins ma per i fan è ora di scoprire qualche dettaglio in più del volume da cui sarà tratto il nuovo lungometraggio del franchise cinematografico, titolo che, come è noto, ha già una data di uscita nei calendari internazionali: il 20 novembre 2026.

Collins ha parlato della trama del nuovo romanzo con Today. La copertina del libro è stata diffusa anche via social, sui canali ufficiali della saga. Ecco cosa è stato rivelato.

La trama del nuovo romanzo Un nuovo prequel dei fatti raccontati sullo schermo nella trilogia di Hunger Games sta per arrivare in libreria, a cinque anni dalla pubblicazione del romanzo The Ballad of Songbirds and Snakes da cui è stato tratto il film prequel di successo Hunger Games: La Ballata dell'usignolo e del serpente del 2023.

Sunrise on the Reaping, il nuovo romanzo prequel di Suzanne Collins, uscirà ufficialmente in lingua originale il 18 marzo 2025.

Con l'apertura del pre-order delle copie, l'autrice ha svelato a Today i dettagli della trama.

Anche la copertina del romanzo, adesso online, racconta qualcosa della storia, un altro pezzo dell'universo di Hunger Games che aiuta a comprendere meglio la storia della trilogia con Jennifer Lawrence.

Sunrise on the Reaping è ambientato nel mondo di Panem ventiquattro anni prima degli eventi del primo The Hunger Games.

La vicenda ha inizio nella mattinata del Secondo Quarter Quell, il cinquantesimo anniversario dei Giochi.

Haymitch Abernathy (che in futuro sarà il mentore di Katniss Everdeen) sente fare il suo nome per la Mietitura.

Strappato dalla sua famiglia e dalla ragazza che ama, viene portato a Capitol City con altri tre tributi: la ragazza più altezzosa della città, uno scommettitore e una giovane amica che considera quasi una sorella. Una volta lì, si rende conto che la sua lotta può avere un significato che va oltre il drammatico presente.

Questa nuova avventura è importantissima, quindi, per capire da dove viene Haymitch Abernathy e come si sono formate le cicatrici percepibili nella storia raccontata con la trilogia originale. vedi anche Hunger Games la ballata dell'usignolo e del serpente, il cast a L.A.

La copertina del nuovo libro

L'artwork per la copertina del nuovo romanzo allinea il libro con i precedenti della saga.

Al centro della cover c'è un serpente legato ad anello con un usignolo, animali in conflitto che però provengono dalla stessa fonte, ha precisato David Levithan, vice presidente, editore e direttore editoriale della casa editrice Scholastic.

Un altro elemento visivo è il sole che sorge, un richiamo al titolo e alla “mattina della raccolta” in cui i bambini di ogni distretto sono scelti per competere nei Giochi.

Curatore della copertina Tim O’Brien, l'artista americano che ha creato le altre iconiche copertine di Human Games. Il volume sarà pubblicato in Italia da Mondadori ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

L'attesa per il libro non ha comunque interrotto i lavori sul fronte cinematografico dove in nuovo film di Hunger Games, secondo prequel della trilogia di lungometraggi originale, arriverà nelle sale il 20 novembre 2026 (data di distribuzione per i cinema USA).

Francis Lawrence è stato confermato alla regia. Il cast resta avvolto nel mistero. approfondimento Hunger Games, 10 cose da sapere sul film del 2012

