Hunger Games usciva nelle sale Usa 10 anni fa: 10 cose da sapere

Il 23 marzo 2012 faceva il suo debutto la pellicola della saga ispirata alla trilogia di romanzi di Suzanne Collins. Dai provini a Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth, fino alla quantità di parrucche usate sul set, ecco alcune imperdibili curiosità

Katniss Everdeen, con la sua inconfondibile treccia, appariva per la prima volta davanti al pubblico del grande schermo esattamente 10 anni fa, il 23 marzo 2012, quando negli Usa usciva il film Hunger Games, prima pellicola della saga ispirata alla trilogia di romanzi di Suzanne Collins. Dagli aneddoti sui protagonisti, alle scelte sul set: ecco alcune curiosità sulla pellicola.

Lezioni di tiro con l’arco per Jennifer Lawrence approfondimento Don’t Look Up, Jennifer Lawrence dagli esordi al film Netflix. VIDEO Hunger Games è il film che di fatto ha lanciato la carriera di Jennifer Lawrence. L’attrice veste i panni della protagonista Katniss Everdeen che coraggiosamente si offre per partecipare al posto della sorellina Primrose agli Hunger Games. Nel futuro distopico in cui è ambientata la saga, infatti, ogni anno il governo centrale di Panem organizza dei giochi in cui si devono sfidare i Tributi, ovvero due giovani rappresentanti prescelti (un maschio e una femmina) di ognuno dei 12 Distretti. I ragazzi devono combattere fino a che non rimarrà in vita uno solo di loro. Per realizzare le molte scene d’azione e di combattimento, l’attrice si è sottoposta a un lungo training su più fronti. E, durante la sua preparazione, ha dovuto prendere lezioni dalla medaglia di bronzo alle Olimpiadi Kathuna Lorig per imparare a tirare con l’arco.

Il provino perfetto approfondimento Jennifer Lawrence, è nato il primo figlio dell'attrice Ma come è arrivata Jennifer Lawrence a interpretare la parte? La scelta per il ruolo di Katniss non è stata difficile. La produttrice Nina Jacobson ha raccontato come il provino dell’attrice sia stato perfetto, al punto da arrivare a commuovere la direttrice dei casting, che non ha avuto dubbi: la parte era sua. Le altre candidate al ruolo di Katniss Fra le attrici che si sarebbero presentate ai provini per il ruolo della protagonista, ci sarebbero anche Abigail Breslin, Shailene Woodley, Hailee Steinfeld, Saoirse Ronan, ed Emma Roberts, come confermato da una fonte di Lionsgate a Entertainment Weekly nel 2011.

Consigli tra fratelli Hemsworth approfondimento Hunger Games, annunciato l'inizio della produzione del prequel Altra figura chiave della pellicola è quella di Liam Hemsworth che interpreta Gale, il migliore amico - e anche qualcosa di più - di Katniss. L’attore, ai tempi del primo film, doveva già confrontarsi con la notorietà del fratello Chris e, proprio a lui, si è rivolto per ricevere alcuni utili consigli su come affrontare il provino. Josh Hutcherson grande lettore

Josh Hutcherson interpreta invece il ruolo di Peeta, Tributo del Distretto 12 insieme a Katniss della quale presto si innamorerà. L’attore si è da subito appassionato alla materia, al punto da divorare l’intera trilogia di Suzanne Collins in una settimana.

Donald Sutherland e lo studio della parte approfondimento 6 curiosità su Hunger Games Quando si parla di Hunger Games non si può non soffermarsi sull’interpretazione di un’icona come Donald Sutherland che, nel film, è il Presidente Snow, il leader tiranno di Panem. L’attore ha raccontato che prima di accettare il ruolo ha fatto una ricerca su diverse figure politiche a cui ispirarsi e ha scritto una lunga lettera al regista Gary Ross che ne è rimasto impressionato tanto da assegnargli anche delle scene extra. Una storia con molte scene di violenza In Hunger Games le scene di violenza sono una costante. La storia ruota tutta intorno al fatto che ci siano 24 ragazzi che si sfidano a morte, finché solo uno di loro uscirà vivo dai Giochi. Il regista Gary Ross in un’intervista a Enterainment Weekly, poco prima che il film uscisse negli Usa, aveva chiarito che le scene di vero combattimento hanno avuto un ruolo chiave nella pellicola. “Il film è violento? Sì". Per poi aggiungere: "Abbiamo fatto marcia indietro rispetto alla storia originale? Assolutamente no".

Ore di trucco Nella storia, ogni Distretto ha un accompagnatore o un’accompagnatrice che scorta i Tributi ai giochi. L’attrice Elizabeth Banks, nel ruolo dell’accompagnatrice Effie Trinket del Distretto 12, ha dichiarato che impiegava dalle tre alle quattro ore al giorno per prepararsi. Il suo personaggio è infatti caratterizzato da molto trucco, parrucche e vestiti eccentrici.

Make up e parrucche A proposito di trucchi e costumi di scena: per il primo film della saga, sul set erano al lavoro a tempo pieno 35 make-up artists e sono state utilizzate più di 450 parrucche. Lenny Kravitz personal stylist Sempre in termini di costumi, c'è da ricordare che gli outfit nella storia giocano un ruolo fondamentale: i look di Katniss la rappresentano, dicono chi è e sono parte dell'evoluzione del suo personaggio. La protagonista ha addirittura un personal stylist - Cinna - che nel film viene interpretato da una star del calibro di Lenny Kravitz.