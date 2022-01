Don’t Look Up, Jennifer Lawrence dagli esordi al film Netflix. VIDEO

È uscito in rete un filmato ufficiale condiviso dalla piattaforma di streaming in cui vengono ripercorse tutte le tappe della carriera dell'attrice, soffermandosi sulle sue tante trasformazioni. Una testimonianza che sottolinea come la diva sia versatile e poliedrica, in grado di trasformarsi innumerevoli volte fino a diventare quasi irriconoscibile. Ma il suo incredibile talento è ciò che non cambia mai

È stato pubblicato in rete un video ufficiale di Netflix in cui vengono ripercorse tutte le varie tappe della carriera di Jennifer Lawrence, l'attrice protagonista al fianco di Leonardo DiCaprio del film Don’t Look Up prodotto dalla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Seguendo step by step le tante tappe della carriera di questa diva, si nota come Jennifer Lawrence sia una vera e propria regina delle trasformazioni. Anche nella pellicola Netflix diretta da Adam McKay non sembra immediatamente lei, almeno a un primo sguardo. Poi si capisce perfettamente di chi si tratta, anche grazie al suo talento attoriale davvero da chapeau, che è l'unica cosa a rimanere immutata in questa trasformista.



Il video ufficiale è una testimonianza che sottolinea come l’attrice sia versatile e poliedrica, in grado di trasformarsi innumerevoli volte fino a diventare quasi irriconoscibile.



Dagli esordi nei film polizieschi per la televisione fino all’Oscar per Il lato positivo , dallo strepitoso successo che ha riscosso recitando nelle saghe di Hunger Games e X-Men fino ad arrivare al medesimo strepitoso successo che sta registrando proprio grazie alla sua partecipazione nella pellicola con DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill eccetera, il filmato sulle metamorfosi di Lawrence è da non perdere.



Potete vedere il video integrale condiviso sui canali ufficiali di Netflix in fondo a questo articolo.



Don’t Look Up, il secondo film più visto di sempre su Netflix,

Il successo che continua a registrare in maniera inesorabile Don't Look Up è qualcosa di incredibile.



La pellicola di Adam McKay ha superato Bird Box, diventando così il secondo film più visto di sempre su Netflix, appena dopo Red Notice (che ancora domina la classifica dei titoli più gettonati sulla piattaforma di streaming). Complice forse una storia che - purtroppo per noi - sembrerebbe molto attuale, in tempi in cui stiamo vivendo un'emergenza a livello mondiale, fatto sta che Don’t Look Up ha dalla sua non solo la stella cometa attorno cui ruota tutta la trama dell'irresistibile disaster movie. Può contare anche su tante altre stelle: quelle di Hollywood che arricchiscono il cast della pellicola.

Adam McKay è riuscito a riunire nello stesso set Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep (e già qui avrebbe potuto fermarsi, soddisfatto del casting). E invece no, McKay non si è “accontentato”: ha chiamato a raccolta anche Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

Insomma, nemmeno in un film di Wes Anderson si vedono così tante star messe assieme! Don’t Look Up sembra la We Are the World del cinema, qualcosa che è riuscito a riunire i mostri sacri di un’intera branca artistica.