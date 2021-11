Don’t Look Up: il trailer ufficiale del film Netflix con DiCaprio

Il lungo trailer diffuso online indica che l'attesa per il nuovo progetto di Adam McKay, apprezzato regista, sceneggiatore e comico, già noto per “La grande scommessa” e “Vice - L'uomo nell'ombra”, sta per terminare. Manca poco, infatti, al debutto di “Don’t Look Up”, film commedia a tema fantascienza che sarà disponibile per alcune sale italiane a partire dall'8 dicembre. Tutti gli spettatori che non riusciranno a raggiungere i cinema selezionati per l'iniziativa, potranno guardare il titolo dal 24 dicembre in streaming su Netflix. Il film sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

La trama: “Moriremo tutti!”

Non si sa dove puntare l'attenzione guardando le immagini del trailer ufficiale dell'ultima fatica di Adam McKay. “Don’t Look Up” è decisamente una parata di stelle, un film brillante con dei protagonisti di rilievo e dei comprimari di tutto rispetto. Il cast stellare della pellicola compare quasi tutto in anteprima negli oltre due minuti e mezzo di montato che anticipano il tema, il mood del film e alcune scene, quasi per intero.

Ci sarà da ridere nel futuro, secondo McKay che ha ideato, scritto e diretto il titolo. Ridere per non piangere dalla disperazione perché nel film che è ambientato in un'epoca non troppo lontana c'è in gioco la sopravvivenza dell'intero pianeta.

“Moriremo tutti!” strilla Jennifer Lawrence, qui una laureanda in astronomia in team con il professore della materia, Leonardo DiCaprio. I due, perfetti sconosciuti nel campo, provano ad accedere ai piani alti del Paese, per allertare la popolazione mondiale dell'arrivo di un meteorite in grado di spazzare via in un colpo il pianeta Terra. Dalle sedi istituzionali alla tv, la coppia viene accolta con un misto di panico ed incredulità che trasforma l'impresa in un fallimento dai risvolti comici e bizzarri, tipici della filmografia dell'autore.

I nomi del cast stellare

Look dimesso per Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, per la prima volta insieme sul set a comporre una coppia di protagonisti inedita per il grande schermo. Entrambi vincitori del premio Oscar, non sono i soli nomi di prestigio a comporre il cast di questo film che si annuncia imperdibile. Ad affiancarli, in “Don’t Look Up”, Meryl Streep e Jonah Hill ma anche Cate Blanchett, Chris Evans, Matthew Perry e Rob Morgan, ciascuno con una carriera alle spalle su cui c'è poco da aggiungere. Il pubblico dei giovanissimi apprezzerà gli innesti nel cast di due volti che da soli sono in grado di trascinare le folle in sala: Ariana Grande, popstar ed attrice, e Timothée Chalamet, la star di “Dune”, saranno interpreti di due piccoli ruoli in grado certamente di attirare l'attenzione.