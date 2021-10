Migliori film da vedere a novembre 2021 al cinema e in streaming. FOTO

2/24 @Rabbit Bandini Productions

In dubious battle – Il coraggio degli ultimi (Sky): da venerdì 5 novembre. Cast: J. Franco, N. Wolff, R. Duvall, S. Gomez, V. D’Onofrio, E. Harris, B. Cranston. Trama: Le conseguenze della Grande Depressione si fanno sentire in California quando gli attivisti politici Jim e Mac si infiltrano in un gruppo di braccianti raccoglitori di mele della California per indurli allo sciopero contro i padroni per il riconoscimento dei propri diritti