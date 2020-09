LA TRAMA DI “LASCIAMI ANDARE”: UN THRILLER A VENEZIA

È la storia di una coppia che aspetta un figlio, ma la loro vita viene stravolta dall’arrivo di una misteriosa donna. Il tutto tra i canali, le calle e i campi di Venezia, lo scenario perfetto per concludere degnamente questa edizione speciale del Festival di Venezia, prima manifestazione cinematografica in presenza dopo il lockdown e che si concluderà sabato 12 settembre con l’annuncio dei vincitori.

Questa la trama ufficiale di “Lasciami andare”. Marco (Stefano Accorsi) e Anita (Serena Rossi) scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara (Maya Sansa). Improvvisamente però, nella vita di Marco e della sua ex moglie, irrompe Perla (Valeria Golino), la nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna sostiene di sentire costantemente una strana presenza e la voce di un bambino che tormenta sia lei che suo figlio. Marco si ritrova così combattuto tra i legami del passato e un futuro ancora da scrivere.

IL CAST DI “LASCIAMI ANDARE”: DA STEFANO ACCORSI A VALERIA GOLINO

Stefano Accorsi, diventato papà per la quarta volta lo scorso 28 agosto, torna sul grande schermo dopo i due grandi successi ottenuti nel 2019 con “La dea fortuna” e “Il campione”. Sarà il protagonista accanto a Serena Rossi, sua moglie nella finzione, recentemente molto apprezzata in “Brave ragazze” e “7 ore per farti innamorare”, oltre ad essere l’inconfondibile voce in “Frozen”. Valeria Golino, quest’anno vincitrice del David di Donatello come migliore attrice non protagonista in “5 è il numero perfetto”, è stata in prima fila in “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores. A completare il cast sono Maya Sansa, Antonia Truppo, Lino Musella e la partecipazione di Elio De Capitani. La regia è di Stefano Mordini, che dallo scorso 15 luglio è sulla piattaforma streaming Netflix col suo film “Gli infedeli”, interpretato da Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Valerio Mastandrea.