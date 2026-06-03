Kill Bill: The Whole Bloody Affair resta al cinema fino al 10 giugno

Quasi 860 mila euro d'incasso e circa 82 mila spettatori in sei giorni per Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Il film-evento di Quentin Tarantino, inizialmente programmato per una sola settimana, prolunga la sua permanenza nelle sale italiane fino al 10 giugno. La versione integrale da 281 minuti conquista sia i fan storici sia una nuova generazione di spettatori, confermando il fascino intramontabile di uno dei cult più amati del cinema contemporaneo
Kill Bill: The Whole Bloody Affair, successo al box office e proroga fino al 10 giugno
Quando fu presentato per la prima volta, Quentin Tarantino lo immaginava come un unico, monumentale film. Oggi, a oltre vent'anni dall'uscita dei due capitoli che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo, Kill Bill: The Whole Bloody Affair dimostra che il richiamo della Sposa interpretata da Uma Thurman è ancora fortissimo.
L'evento speciale distribuito nelle sale italiane da Plaion Pictures e Midnight Factory ha infatti registrato un risultato sorprendente al botteghino: quasi 860 mila euro di incasso e circa 82 mila spettatori nei primi sei giorni di programmazione.
Un successo oltre ogni previsione
I numeri assumono un valore ancora più significativo se si considera la durata del film: ben 281 minuti. Una caratteristica che limita inevitabilmente il numero delle proiezioni giornaliere e che rende ancora più rilevante il risultato raggiunto.
Proprio per l'ottima risposta del pubblico, Kill Bill: The Whole Bloody Affair, inizialmente previsto come evento cinematografico di una sola settimana a partire dal 28 maggio, continuerà la sua corsa nelle sale italiane fino al 10 giugno.
Saranno circa 60 i cinema coinvolti tra proseguimenti della programmazione e nuove adesioni, offrendo agli spettatori un'ulteriore occasione per vedere sul grande schermo la versione integrale dell'opera così come era stata concepita dal regista.
La versione definitiva del capolavoro di Tarantino
Per molti spettatori si è trattato della prima occasione di vedere in sala Kill Bill: The Whole Bloody Affair, il montaggio che riunisce Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2 in un'unica esperienza cinematografica.
Una maratona di quattro ore e mezza che restituisce il progetto originale di Tarantino e che permette di cogliere con maggiore continuità il viaggio di vendetta della Sposa, immerso in un universo che mescola cinema di arti marziali, western, exploitation, noir, anime e melodramma.
A distanza di oltre due decenni dalla sua realizzazione, il film continua a esercitare un fascino raro, dimostrando come alcuni titoli riescano a superare il tempo trasformandosi in autentici rituali collettivi.
Tarantino conquista vecchi e nuovi spettatori
Secondo Frida Romano, Film Marketing Director di Plaion Pictures, il risultato conferma la capacità del film di parlare a pubblici diversi.
«Siamo molto orgogliosi di aver portato al cinema in Italia questo cult immortale che fonde in sé molti generi cinematografici e una colonna sonora indimenticabile, e di aver saputo richiamare al cinema un pubblico trasversale», ha dichiarato.
Romano ha inoltre sottolineato come il successo dell'iniziativa abbia dimostrato che la durata del film non è stata percepita come un ostacolo. Al contrario, sia i fan storici di Tarantino sia le nuove generazioni hanno accolto con entusiasmo un'esperienza cinematografica unica, confermando il valore della sala come luogo privilegiato per la fruizione condivisa dei grandi classici.
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Ultima occasione per vedere il film al cinema
Il prolungamento della programmazione rappresenta dunque un'estensione straordinaria per un evento nato come appuntamento limitato. Per gli appassionati di Quentin Tarantino e per chi non era riuscito a recuperarlo nella prima settimana, il 10 giugno rappresenta l'ultima occasione per immergersi nella versione definitiva di uno dei film più influenti degli anni Duemila.
Un ritorno che dimostra come la sete di vendetta della Sposa, accompagnata dalle note di una colonna sonora diventata iconica, continui ancora oggi a richiamare il pubblico davanti al grande schermo.