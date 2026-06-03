Kill Bill: The Whole Bloody Affair resta al cinema fino al 10 giugno

Quasi 860 mila euro d'incasso e circa 82 mila spettatori in sei giorni per Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Il film-evento di Quentin Tarantino, inizialmente programmato per una sola settimana, prolunga la sua permanenza nelle sale italiane fino al 10 giugno. La versione integrale da 281 minuti conquista sia i fan storici sia una nuova generazione di spettatori, confermando il fascino intramontabile di uno dei cult più amati del cinema contemporaneo

Saranno circa 60 i cinema coinvolti tra proseguimenti della programmazione e nuove adesioni, offrendo agli spettatori un'ulteriore occasione per vedere sul grande schermo la versione integrale dell'opera così come era stata concepita dal regista.

L'evento speciale distribuito nelle sale italiane da Plaion Pictures e Midnight Factory ha infatti registrato un risultato sorprendente al botteghino: quasi 860 mila euro di incasso e circa 82 mila spettatori nei primi sei giorni di programmazione.

Quando fu presentato per la prima volta, Quentin Tarantino lo immaginava come un unico, monumentale film. Oggi, a oltre vent'anni dall'uscita dei due capitoli che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo, Kill Bill: The Whole Bloody Affair dimostra che il richiamo della Sposa interpretata da Uma Thurman è ancora fortissimo.

La versione definitiva del capolavoro di Tarantino

Per molti spettatori si è trattato della prima occasione di vedere in sala Kill Bill: The Whole Bloody Affair, il montaggio che riunisce Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2 in un'unica esperienza cinematografica.

Una maratona di quattro ore e mezza che restituisce il progetto originale di Tarantino e che permette di cogliere con maggiore continuità il viaggio di vendetta della Sposa, immerso in un universo che mescola cinema di arti marziali, western, exploitation, noir, anime e melodramma.

A distanza di oltre due decenni dalla sua realizzazione, il film continua a esercitare un fascino raro, dimostrando come alcuni titoli riescano a superare il tempo trasformandosi in autentici rituali collettivi.

Tarantino conquista vecchi e nuovi spettatori

Secondo Frida Romano, Film Marketing Director di Plaion Pictures, il risultato conferma la capacità del film di parlare a pubblici diversi.

«Siamo molto orgogliosi di aver portato al cinema in Italia questo cult immortale che fonde in sé molti generi cinematografici e una colonna sonora indimenticabile, e di aver saputo richiamare al cinema un pubblico trasversale», ha dichiarato.

Romano ha inoltre sottolineato come il successo dell'iniziativa abbia dimostrato che la durata del film non è stata percepita come un ostacolo. Al contrario, sia i fan storici di Tarantino sia le nuove generazioni hanno accolto con entusiasmo un'esperienza cinematografica unica, confermando il valore della sala come luogo privilegiato per la fruizione condivisa dei grandi classici.