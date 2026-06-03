Il video è stato diretto da Christian Breslauer e vede come co-protagonista l'attore Justin Long. Un cortometraggio da cinque minuti che abbandona del tutto il formato della performance tradizionale per abbracciare un registro cinematografico cupo e visionario, già ampiamente discusso sui social nelle ore successive alla pubblicazione

Dal punto di vista tematico, il brano e il video esplorano il peso emotivo di essere idolatrata e il disagio di chi si vede proiettare addosso un'immagine ideale che non le appartiene : il testo ritrae una persona che riflette sulle conseguenze emotive di essere ammirata e idealizzata dagli altri, inquadrando l'amore non come qualcosa di lusinghiero ma come qualcosa di estenuante e ingiusto, quando nasce da una proiezione.

La fotografia è firmata da Janusz Kamiński, storico collaboratore di Steven Spielberg , che apre il video con Long impegnato a seppellire Grande in un bunker sotterraneo pieno di quaderni in bianco e nero con scritte le sue insicurezze.

Il video si apre con il personaggio interpretato da Justin Long intento a riempire una fossa, seppellendo apparentemente la cantante. Ma mentre l'uomo si allontana in auto dalla scena del crimine, lei compare nel sedile posteriore e poi davanti al cofano, facendolo schiantare fuori strada. Grande lo tormenta durante l'incidente mentre l'auto prende fuoco, e la sequenza continua con Long che, mentre butta vecchi ricordi nel camino, prende letteralmente fuoco in una scena slapstick sopra le righe. Riesce a sopravvivere, un po' carbonizzato, e si rifugia in un diner dove ogni avventore ha il volto di Ariana.

Il 1° giugno Ariana Grande ha pubblicato il videoclip ufficiale di Hate That I Made You Love Me , il singolo che apre la sua nuova era musicale e anticipa Petal, l'ottavo album in studio in uscita il 31 luglio.

Petal, l'album più atteso dell'estate

Il singolo è stato pubblicato il 29 maggio 2026 per l'etichetta Babydoll Music, sotto licenza esclusiva a Republic Records, ed è stato scritto, composto e prodotto da Grande insieme a Ilya Salmanzadeh e Max Martin.

Arian Grande ha definito il brano "una delle sue canzoni preferite", aggiungendo che è nato grazie ai suoi "collaboratori preferiti e carissimi esseri umani".

Il singolo è il primo estratto da Petal, ottavo album in studio della tre volte vincitrice dei Grammy, prodotto e co-scritto insieme allo storico collaboratore ILYA, che la stessa Grande ha descritto come qualcosa che cresce attraverso le crepe di qualcosa di freddo, duro e difficile.

La copertina dell'album, rivelata il 28 aprile su Instagram, è una foto in bianco e nero della cantante sorridente con i capelli sul volto: è la prima volta in tutta la sua discografia che appare sorridente in copertina. L'uscita del disco è prevista per il 31 luglio, quando Ariana Grande si troverà in mezzo all'Eternal Sunshine Tour, partito l'8 giugno da Oakland e in chiusura il 1° settembre a Londra.