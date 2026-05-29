Ariana Grande è tornata. A pochi giorni dall’inizio della tournée mondiale, l’artista ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, primo singolo estratto dal nuovo album Petal in uscita il 31 luglio. La cantante ha firmato la produzione con Max Martin e Ilya Salmanzadeh .

ariana grande, Hate That I Made You Love Me apre la nuova era discografica

A poco più di due anni dall’uscita di Eternal Sunshine, Ariana Grande ha lanciato Hate That I Made You Love Me, primo brano estratto dal nuovo album Petal. Oltre ad aver firmato il testo, la cantante ha lavorato anche alla produzione insieme a Max Martin e Ilya Salmanzadeh. La voce di Into You ha dichiarato: “Una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto”. Nel brano l’artista riflette sulla decisione di lasciar andare una persona dopo essersi resa conto di non poter corrispondere il sentimento.

Ilya Salmanzadeh ha raccontato: “Non posso credere che sia già il giorno di uscita e l’inizio di una nuova era. E wow, una delle mie ere preferite in assoluto. Questa è la primissima canzone che abbiamo realizzato per Petal non sapendo dove ci avrebbe portato. E ora è fuori nel mondo!”. Il produttore ha concluso: “Ari, tu non smetti mai di stupire con il tuo incredibile talento, la passione e il puro amore per la tua arte. Una fonte di ispirazione infinita. E sono davvero onorato e fortunato di poter creare arte con te!”.

Ecco il testo di Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande:

i can’t tell you why

but something inside

is dancing with fire

eyes lit like the sky

turned tears into diamonds

got good at goodbyes

just know that i will find my way from you

like flowers from a tomb

while you decide who you are

and i can see right through

like shadows on the moon

and it’s all bad news

yeah i i i

hate that i made you love me

sorry if i made me your type

yeah i i hate that i made you love me

cause i barely tried

what’s happening now ?

you studied my crown

and borrowed my body

warm, kissed by the sun

then cold like the wind

a bee stuck in honey

know that i will find my way from you

i guess it’s kinda cute

how you like me where you are

but i can see right through

just don’t eclipse the moon

cause it’s all bad news

yeah i i i

hate that i made you love me

sorry if i made me your type

yeah i i hate that i made you love me

cause i barely tried

i’ve held your projections when you’ve felt so insecure

tell me why is it this way

why you so hate to see women endure

is it really my fault

you all gave me your hearts

of your own accord ?

i don’t really think so

i i i

hate that i made you love me

sorry if i made me your type

yeah i i hate that i made you love me

cause i barely tried