A poco più di due anni dall’uscita di Eternal Sunshine, Ariana Grande ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, primo brano estratto dal nuovo album Petal. Oltre ad aver firmato il testo, la cantante ha lavorato anche alla produzione insieme a Max Martin e Ilya Salmanzadeh
Ariana Grande è tornata. A pochi giorni dall’inizio della tournée mondiale, l’artista ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, primo singolo estratto dal nuovo album Petal in uscita il 31 luglio. La cantante ha firmato la produzione con Max Martin e Ilya Salmanzadeh.
ariana grande, Hate That I Made You Love Me apre la nuova era discografica
A poco più di due anni dall’uscita di Eternal Sunshine, Ariana Grande ha lanciato Hate That I Made You Love Me, primo brano estratto dal nuovo album Petal. Oltre ad aver firmato il testo, la cantante ha lavorato anche alla produzione insieme a Max Martin e Ilya Salmanzadeh. La voce di Into You ha dichiarato: “Una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto”. Nel brano l’artista riflette sulla decisione di lasciar andare una persona dopo essersi resa conto di non poter corrispondere il sentimento.
Ilya Salmanzadeh ha raccontato: “Non posso credere che sia già il giorno di uscita e l’inizio di una nuova era. E wow, una delle mie ere preferite in assoluto. Questa è la primissima canzone che abbiamo realizzato per Petal non sapendo dove ci avrebbe portato. E ora è fuori nel mondo!”. Il produttore ha concluso: “Ari, tu non smetti mai di stupire con il tuo incredibile talento, la passione e il puro amore per la tua arte. Una fonte di ispirazione infinita. E sono davvero onorato e fortunato di poter creare arte con te!”.
Ecco il testo di Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande:
i can’t tell you why
but something inside
is dancing with fire
eyes lit like the sky
turned tears into diamonds
got good at goodbyes
just know that i will find my way from you
like flowers from a tomb
while you decide who you are
and i can see right through
like shadows on the moon
and it’s all bad news
yeah i i i
hate that i made you love me
sorry if i made me your type
yeah i i hate that i made you love me
cause i barely tried
what’s happening now ?
you studied my crown
and borrowed my body
warm, kissed by the sun
then cold like the wind
a bee stuck in honey
know that i will find my way from you
i guess it’s kinda cute
how you like me where you are
but i can see right through
just don’t eclipse the moon
cause it’s all bad news
yeah i i i
hate that i made you love me
sorry if i made me your type
yeah i i hate that i made you love me
cause i barely tried
i’ve held your projections when you’ve felt so insecure
tell me why is it this way
why you so hate to see women endure
is it really my fault
you all gave me your hearts
of your own accord ?
i don’t really think so
i i i
hate that i made you love me
sorry if i made me your type
yeah i i hate that i made you love me
cause i barely tried
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