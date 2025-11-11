Wicked - Parte 2, il cast alla première del film a Londra. FOTO

Wicked - Parte 2, alla première a Londra il cast sfila su un tappeto di mattoni gialli
Le star del musical hanno travolto col loro fascino hollywoodiano i fan del Regno Unito, Paese parte della leg europea del tour mondiale di promozione del film che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. Sul tappeto giallo, un allestimento che omaggia la leggendaria strada di mattoni che conduce ad Oz, per una volta, Ariana Grande e Cynthia Erivo mettono da parte gli iconici abiti rosa e verdi, a favore di dress da sera scuri che fanno sognare ancora di più
A cura di Vittoria Romagnuolo