Wicked Parte 2, il nuovo trailer del film in italiano

Dopo aver conquistato il mondo con il suo primo capitolo, il fenomeno cinematografico Wicked torna con la seconda parte, promettendo un finale epico e commovente. Atteso sul grande schermo a partire dal 19 novembre 2025, il sequel ha ora un trailer ufficiale in italiano (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).



L’adattamento del celebre musical di Broadway, che ha riscritto i record al botteghino diventando il più grande successo nella storia degli adattamenti teatrali, si prepara ora a chiudere il cerchio con Wicked - Parte Due, diretto ancora una volta dal pluripremiato Jon M. Chu.

Al centro della storia ritroviamo le due protagoniste, Cynthia Erivo e Ariana Grande, entrambe candidate all’Oscar, che riportano sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz. L’avventura riprende proprio dal momento in cui Elphaba e Glinda, segnate dalle loro scelte, si separano imboccando strade opposte.



Le strade divergenti di Elphaba e Glinda

Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, vive ormai ai margini della società. Marchiata come la Strega Malvagia dell’Ovest, si nasconde nella foresta di Oz, dove continua la sua battaglia per la libertà degli animali e per smascherare le menzogne del Mago, a cui presta il volto Jeff Goldblum. Lontana da tutti, la giovane lotta per far emergere la verità, ma il mondo la vede come una minaccia.

Dall’altra parte, Glinda ha assunto il ruolo di simbolo della bontà. Accolta nel fasto della Città di Smeraldo, vive tra ricchezza e notorietà, divenendo la rassicurante guida spirituale del popolo di Oz. Sotto l’attenta direzione di Madame Morrible, interpretata dall’attrice premio Oscar Michelle Yeoh, Glinda incarna l’immagine pubblica della perfezione, confermando l’illusione che “tutto vada per il meglio” sotto il dominio del Mago.



L’amore, la fama e il tormento della distanza

Nel pieno della sua ascesa, Glinda si prepara a celebrare un matrimonio spettacolare con il Principe Fiyero, interpretato da Jonathan Bailey, vincitore del premio Olivier e candidato agli Emmy e ai SAG. Tuttavia, dietro l’apparente felicità si cela un’inquietudine profonda: il rimpianto per la separazione da Elphaba.

La giovane strega cerca disperatamente di ricucire il legame, tentandone una riconciliazione con il Mago, ma ogni sforzo si infrange contro la diffidenza e la paura. La distanza tra le due amiche si fa così incolmabile, e le loro scelte generano conseguenze imprevedibili. Boq, impersonato dal candidato al Premio Tony Ethan Slater, e lo stesso Fiyero si troveranno trasformati per sempre dagli eventi, mentre la vita di Nessarose, la sorella di Elphaba interpretata da Marissa Bode, verrà travolta dall’arrivo di una misteriosa ragazza proveniente dal Kansas.



L’ultimo incontro e il destino di Oz

Quando il popolo di Oz, accecato dall’odio, si solleva contro la Strega Malvagia, le due protagoniste sono costrette a riunirsi per un ultimo confronto. Solo affrontando con sincerità ed empatia le proprie verità potranno cambiare il corso del loro destino, e forse quello dell’intera terra di Oz.

Al cuore della storia rimane la loro amicizia: un legame che resiste al tempo e alle ingiustizie, capace di riscrivere il destino di entrambe. “E ora, in qualunque modo finiscano le nostre storie, so che tu hai riscritto la mia essendomi amica.”



Un cast d’eccezione e una produzione imponente

Accanto alle due protagoniste, il film schiera un cast corale di grande rilievo. Bowen Yang e Bronwyn James, entrambi candidati all’Emmy, interpretano gli eccentrici assistenti di Glinda, Pfannee e ShenShen, mentre la candidata ai BAFTA e ai Grammy Sharon D. Clarke, nota per Caroline, or Change, presta la voce a Dulcibear, la tata di Elphaba.

La produzione è affidata a Marc Platt, vincitore di Tony ed Emmy, e a David Stone, pluripremiato ai Tony Awards. Tra i produttori esecutivi figurano Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

Il primo capitolo, Wicked, uscito nel novembre 2024, aveva raccolto dieci nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, trionfando nelle categorie Migliori Costumi e Migliore Scenografia. Con un incasso globale di 750 milioni di dollari, ha consolidato la saga come uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni.



Dal palcoscenico al grande schermo

Wicked - Parte Due si ispira al musical che ha segnato un’epoca, con musiche e testi firmati dal leggendario Stephen Schwartz, vincitore di Grammy e Oscar, e su libretto di Winnie Holzman, basato sull’omonimo romanzo bestseller di Gregory Maguire. La sceneggiatura è firmata da Winnie Holzman insieme a Dana Fox, mentre la colonna sonora porta la firma di John Powell e Stephen Schwartz, che firmano anche le musiche e i testi originali.

Con questa seconda parte, Jon M. Chu conduce il pubblico verso la conclusione di una storia che ha ridefinito il mito di Oz, trasformandolo in un racconto di amicizia, libertà e identità. Wicked - Parte Due non è soltanto un film, ma il culmine di una saga che ha incantato milioni di spettatori in tutto il mondo.

