Wicked, tutto sul film con Ariana Grande e Cynthia Erivo in tv su Sky

Il film Wicked, tratto dal celebre musical del 2003, ha incantato i fan di tutto il mondo grazie a una trasposizione cinematografica attenta e rispettosa dell’opera originale. Diretto da Jon M. Chu, il film porta sullo schermo la storia di Elphaba e Glinda, due giovani streghe che, pur destinate a diventare rispettivamente la Strega Malvagia dell’Ovest e la Strega Buona del Nord, conquistano il pubblico per le loro sfaccettature umane e complesse. La regia ha cercato di rimanere il più aderente possibile sia al musical e al talento degli attori, sia alla spettacolarità visiva, ottenendo fin dai primi giorni il miglior debutto al botteghino mondiale per un film tratto da un musical di Broadway. La scelta di suddividere la storia in due capitoli consente di esplorare tutte le sfumature della vicenda, mantenendo intatta la profondità emotiva dei personaggi.