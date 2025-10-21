Wicked, tutto sul film con Ariana Grande e Cynthia Erivo in tv su Sky

Introduzione
Dal 31 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW la spettacolare trasposizione cinematografica del musical di culto, Wicked, diretto da Jon M. Chu, si svolge nel Regno di Oz, anni prima dell’arrivo di Dorothy Gale. Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), sono due giovani aspiranti streghe destinate a diventare rispettivamente, la Strega Cattiva dell'Ovest e la Strega Buona. Quando Elphaba viene invitata nel palazzo del Mago di Oz (Jeff Goldblum) portando con sé la sua migliore amica Glinda, inizia per loro una straordinaria avventura che svela i retroscena che sono all’origine del celebre racconto del viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo in attesa del secondo capitolo Wicked: For Good in arrivo il 21 novembre 2025.
Quello che devi sapere
Da Broadway al grande schermo
Il film Wicked, tratto dal celebre musical del 2003, ha incantato i fan di tutto il mondo grazie a una trasposizione cinematografica attenta e rispettosa dell’opera originale. Diretto da Jon M. Chu, il film porta sullo schermo la storia di Elphaba e Glinda, due giovani streghe che, pur destinate a diventare rispettivamente la Strega Malvagia dell’Ovest e la Strega Buona del Nord, conquistano il pubblico per le loro sfaccettature umane e complesse. La regia ha cercato di rimanere il più aderente possibile sia al musical e al talento degli attori, sia alla spettacolarità visiva, ottenendo fin dai primi giorni il miglior debutto al botteghino mondiale per un film tratto da un musical di Broadway. La scelta di suddividere la storia in due capitoli consente di esplorare tutte le sfumature della vicenda, mantenendo intatta la profondità emotiva dei personaggi.
La trama
Ambientato nel mondo di Oz, il film racconta la storia di Elphaba, la ragazza dalla pelle verde dotata di poteri straordinari, e di Glinda, l’elegante e popolare compagna di università. La narrazione si concentra sulla crescita personale di Elphaba, sul suo difficile percorso all’Università di Shiz e sulla nascita dell’amicizia con Glinda, un legame inizialmente impossibile che diventa centrale per la vicenda. Wicked presenta la strega in una luce inedita, mostrando come la sua infanzia e le esperienze universitarie abbiano contribuito a costruire la donna che diventerà protagonista della storia. La narrazione ribalta la prospettiva classica de Il meraviglioso Mago di Oz, mettendo in primo piano il punto di vista della “cattiva”, anticipando una tendenza poi diffusa in film come Maleficent, Joker e Cruella.
In arrivo il 21 novembre 2025 – Wicked: For Good
Il tanto atteso sequel Wicked: For Good (2025) sta per arrivare nelle sale italiane il 19 novembre, con un'anteprima mondiale il 21 novembre 2025. Diretto da Jon M. Chu, il film conclude la saga iniziata con il primo capitolo nel 2024, esplorando le conseguenze delle scelte delle protagoniste Elphaba e Glinda. Cynthia Erivo e Ariana Grande riprendono i loro ruoli nei panni delle due streghe protagoniste. Il cast include anche Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e Marissa Bode. Il film promette un intreccio più profondo con l'universo di Oz, con l'introduzione di Dorothy Gale e altri personaggi iconici come il Boscaiolo di Latta e lo Spaventapasseri. Il trailer ufficiale, rilasciato a settembre, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Inoltre, sono previsti due nuovi brani originali di Stephen Schwartz, "No Place Like Home" e "The Girl in the Bubble", che arricchiranno la colonna sonora, anch’essa in uscita il 21 novembre.
Un cast d'eccezione
Il film vanta un cast di grande rilevanza: Cynthia Erivo interpreta Elphaba con intensità e profondità emotiva spiccata, mentre Ariana Grande veste i panni di Glinda, conferendo eleganza e charme al personaggio. Michelle Yeoh interpreta Madame Morrible, Jeff Goldblum il Mago di Oz, e Jonathan Bailey è Fiyero Tigelaar. La combinazione di talento teatrale, esperienza cinematografica e sensibilità musicale rende il cast uno dei punti di forza della produzione, capace di rendere vive le sfumature dei personaggi e di trasmettere la complessità emotiva di una storia solo apparentemente fiabesca.
L'importanza dei temi affrontati
Il film affronta temi profondi e attuali, tra cui razzismo, discriminazione, bullismo e body-shaming, senza tralasciare valori positivi come sorellanza, solidarietà e accettazione del diverso. Wicked invita a riflettere sulle scelte morali dei personaggi e sulla complessità delle definizioni di bene e male. La storia di Elphaba dimostra che le azioni di un individuo non nascono da una natura intrinsecamente cattiva, ma spesso da esperienze dolorose e ingiustizie subite in passato. Questo messaggio universale, unito all’ambientazione fantastica e alla magia del musical, rende la narrazione particolarmente coinvolgente e significativa.
La polemica
Prima dell’uscita, il film ha generato dibattito tra i fan a causa di un poster promozionale in cui il cappello di Elphaba era stato leggermente modificato rispetto all’originale del musical. La modifica ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni utenti che hanno corretto digitalmente il poster per riportarlo alla versione “canonica”, mentre l’attrice Cynthia Erivo ha definito il cambiamento offensivo. L’episodio ha alimentato discussioni online sull’importanza del rispetto dell’opera originale e sull’impatto emotivo dei dettagli visivi sui fan più appassionati.
Il dietro le quinte
La produzione di Wicked ha curato ogni dettaglio, con canzoni registrate live durante le riprese per rispettare la natura del musical. La scenografia è stata realizzata principalmente con elementi reali, limitando gli effetti CGI, per immergere lo spettatore nel mondo di Oz. Sono stati costruiti il treno diretto alla Città di Smeraldo e l’Università di Shiz, e sono stati piantati migliaia di tulipani veri per ottenere riprese perfette. Queste scelte riflettono l’attenzione del regista e del cast per la qualità artistica e l’autenticità dell’esperienza visiva ed emotiva.