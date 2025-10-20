Wicked: For Good, condiviso un nuovo teaser del film

Jon M. Chu ha firmato la regia della pellicola in uscita nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 19 novembre. Protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo nei ruoli di Glinda ed Elphaba
Poche settimane all’uscita di Wicked - Parte 2, distribuito con il titolo di Wicked: For Good in lingua originale. Ariana Grande e Cynthia Erivo torneranno sul grande schermo con la regia di Jon M. Chu. Nel cast anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.
wicked - parte 2, il teaser
Il canale YouTube di Wicked ha condiviso un teaser della nuova pellicola offrendo così uno sguardo inedito sul lavoro. Il film, basato sul musical di grande successo, sarà il capitolo finale della storia delle streghe di Oz, dietro la macchina da presa Jon M. Chu. Winnie Holzman e Dana Fox hanno firmato la sceneggiatura. Ariana Grande e Cynthia Erivo interpreteranno nuovamente Glinda ed Elphaba, nel cast anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.
La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 19 novembre. Il primo film, distribuito nel novembre dello scorso anno, ha riscosso grande successo incassando più di 750.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Spazio anche ai riconoscimenti, tra i quali due statuette agli Academy Awards nelle categorie Migliori costumi e Migliore scenografia.
Questa la sinossi ufficiale di Wicked - Parte 2 distribuita da Universal Pictures International Italy: “Elphaba, ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago. Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible, Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago".
La trama prosegue: “Mentre la celebrità di Glinda cresce e si prepara a sposare il Principe Fiyero in uno spettacolare matrimonio oziano, è tormentata dalla separazione da Elphaba. Tenta una riconciliazione tra Elphaba e il Mago, ma i suoi sforzi falliranno, allontanando ulteriormente Elphaba e Glinda. Le conseguenze trasformeranno Boq e Fiyero per sempre, e metteranno in pericolo la sicurezza della sorella di Elphaba, Nessarose , quando una ragazza del Kansas si intrometterà nelle loro vite. Mentre una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba dovranno riunirsi un'ultima volta. Con la loro singolare amicizia al centro del loro futuro, dovranno confrontarsi con sincerità ed empatia, se vorranno cambiare se stesse, e tutta Oz, per sempre”.
