Wicked: For Good, condiviso un nuovo teaser del film

Poche settimane all’uscita di Wicked - Parte 2 , distribuito con il titolo di Wicked: For Good in lingua originale. Ariana Grande e Cynthia Erivo torneranno sul grande schermo con la regia di Jon M. Chu . Nel cast anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.

wicked - parte 2, il teaser

Il canale YouTube di Wicked ha condiviso un teaser della nuova pellicola offrendo così uno sguardo inedito sul lavoro. Il film, basato sul musical di grande successo, sarà il capitolo finale della storia delle streghe di Oz, dietro la macchina da presa Jon M. Chu. Winnie Holzman e Dana Fox hanno firmato la sceneggiatura. Ariana Grande e Cynthia Erivo interpreteranno nuovamente Glinda ed Elphaba, nel cast anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.

La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 19 novembre. Il primo film, distribuito nel novembre dello scorso anno, ha riscosso grande successo incassando più di 750.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Spazio anche ai riconoscimenti, tra i quali due statuette agli Academy Awards nelle categorie Migliori costumi e Migliore scenografia.