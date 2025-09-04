Wicked: For Good, pubblicato un nuovo teaser con Ariana Grande

Intervistata da Variety, Ariana Grande ha raccontato la preparazione per il ruolo di Glinda: “Dal momento in cui è stato annunciato, ho capito che questo ruolo mi avrebbe accompagnato per sempre. È un onore, ma ha anche un peso enorme”. Wicked - Parte 2 arriverà nelle sale italiane a novembre

Nuove immagini dell’atteso Wicked - Parte 2, il sequel del film campione di incassi con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande . L’account Instagram del franchise ha pubblicato un teaser inedito del lavoro che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a novembre.

Come riportato da Variety , Ariana Grande ha parlato della preparazione per il ruolo nella pellicola: “Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione un anno prima ancora di sapere quando si sarebbero tenute le audizioni. Volevo essere sicura di essere pronta. Trasformare la mia voce per cantare le parti da soprano di Glinda ha richiesto mesi. Il canto pop e i musical sono così diversi. Ho dovuto riallenare i miei muscoli e riformulare il mio approccio a ogni nota”.

Il filmato ha mostrato nuove immagini tratte dalla pellicola diretta da Jon M. Chu , regista di Step Up 2 - La strada per il successo, Now You See Me 2 e Sognando a New York - In the Heights. Il sequel vedrà Ariana Grande e Cynthia Erivo tornare a interpretare Glinda e Elphaba. Nel cast anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.

In seguito, l’attrice (FOTO) ha aggiunto: “Dal momento in cui è stato annunciato, ho capito che questo ruolo mi avrebbe accompagnato per sempre. È un onore, ma ha anche un peso enorme. Volevo rendergli giustizia”.

Wicked ha riscosso grandi consensi incassando più di 750.000.000 di dollari al botteghino internazionale e trionfando nelle categorie Migliori costumi e Miglior scenografia alla 97esima edizione dei Premi Oscar.