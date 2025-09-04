Wicked: For Good, pubblicato un nuovo teaser con Ariana Grande

Intervistata da Variety, Ariana Grande ha raccontato la preparazione per il ruolo di Glinda: “Dal momento in cui è stato annunciato, ho capito che questo ruolo mi avrebbe accompagnato per sempre. È un onore, ma ha anche un peso enorme”. Wicked - Parte 2 arriverà nelle sale italiane a novembre
Nuove immagini dell’atteso Wicked - Parte 2, il sequel del film campione di incassi con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande. L’account Instagram del franchise ha pubblicato un teaser inedito del lavoro che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a novembre.
Wicked - Parte 2, il nuovo teaser della pellicola
Il filmato ha mostrato nuove immagini tratte dalla pellicola diretta da Jon M. Chu, regista di Step Up 2 - La strada per il successo, Now You See Me 2 e Sognando a New York - In the Heights. Il sequel vedrà Ariana Grande e Cynthia Erivo tornare a interpretare Glinda e Elphaba. Nel cast anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.
Come riportato da Variety, Ariana Grande ha parlato della preparazione per il ruolo nella pellicola: “Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione un anno prima ancora di sapere quando si sarebbero tenute le audizioni. Volevo essere sicura di essere pronta. Trasformare la mia voce per cantare le parti da soprano di Glinda ha richiesto mesi. Il canto pop e i musical sono così diversi. Ho dovuto riallenare i miei muscoli e riformulare il mio approccio a ogni nota”.
In seguito, l’attrice (FOTO) ha aggiunto: “Dal momento in cui è stato annunciato, ho capito che questo ruolo mi avrebbe accompagnato per sempre. È un onore, ma ha anche un peso enorme. Volevo rendergli giustizia”.
Wicked ha riscosso grandi consensi incassando più di 750.000.000 di dollari al botteghino internazionale e trionfando nelle categorie Migliori costumi e Miglior scenografia alla 97esima edizione dei Premi Oscar.
Universal Pictures International Italy ha distribuito la sinossi ufficiale del lavoro: “Elphaba, ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago. Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible, Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago”.
Il testo prosegue: “Mentre la celebrità di Glinda cresce e si prepara a sposare il Principe Fiyero in uno spettacolare matrimonio oziano, è tormentata dalla separazione da Elphaba. Tenta una riconciliazione tra Elphaba e il Mago, ma i suoi sforzi falliranno, allontanando ulteriormente Elphaba e Glinda. Le conseguenze trasformeranno Boq e Fiyero per sempre, e metteranno in pericolo la sicurezza della sorella di Elphaba, Nessarose, quando una ragazza del Kansas si intrometterà nelle loro vite. Mentre una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba dovranno riunirsi un'ultima volta. Con la loro singolare amicizia al centro del loro futuro, dovranno confrontarsi con sincerità ed empatia, se vorranno cambiare se stesse, e tutta Oz, per sempre”.
Negli Stati Uniti, l'amicizia tra le streghe di Oz è famosissima grazie al musical Il Mago di Oz. Ora, con l'uscita al cinema del film musicale, promette di diventarlo anche da noi. Tratto dal romanzo prequel di Oz, Wicked è un adattamento cinematografico in due parti tratto dal musical di Broadway, con la seconda parte attesa per il 2025