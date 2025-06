Elphaba e Glinda, ovvero, Cynthia Erivo e Ariana Grande, stanno per fare ritorno ai ruoli che lo scorso anno le hanno rese ancora più celebri in tutto il mondo.

A novembre - dal 21 per gli Stati Uniti - la magia irresistibile di Wicked tornerà sul grande schermo, insieme al bagaglio di canzoni leggendarie del musical di Broadway che ha fatto della storia prequel de Il Mago di Oz un successo planetario.

L'atteso primo trailer ufficiale di quello che in Italia sarà Wicked - Parte 2, film diretto sempre da Jon M. Chu, non ha tradito le aspettative.

I fan che si sono affezionati ai personaggi della pellicola del 2024 candidata all'Oscar saranno felici di sapere che i protagonisti faranno ritorno, compatti, nel nuovo film per il gran finale.

La clip si apre con Glinda che avverte la presenza di Elphaba, sua amica alla Shiz University. La strega dalla pelle verde, che nel frattempo ha affinato i suoi talenti ed è diventata padrona dei suoi poteri, avverte l'amica che lo scontro col Mago (Jeff Goldblum) è vicino ed è suo compito avvisare gli abitanti del Regno della pericolosità del Mago e delle persone che gli stanno accanto.

"Non si torna indietro", dice Erivo, minacciosa, nel suo abito scuro. Il Regno di Oz e Madame Morrible (l'attrice Michelle Yeoh), intanto, è sulle sue tracce. Elphaba è una nemica.

Nel primo trailer rivediamo anche il Principe Fiyero (Jonathan Bailey), adesso impegnato con le truppe di Oz al servizio del Mago, e vediamo in qualche frame anche Dorothy e i suoi compagni in viaggio per quello che verrà in seguito.

Il montaggio anticipa anche un matrimonio, con Glinda che raggiunge all'altare Fiyero, ma è il legame tra le due protagoniste e tra queste ultime e Fiyero (che volterà le spalle al Mago) il vero punto della conclusione della storia.

Tutti sono cambiati - "For Good", per riprendere il titolo originale del sequel - ma la fedeltà alle antiche amicizie è rimasta invariata.

Wicked - Parte 2, il sequel di un successo globale

Wicked - Parte 2 è destinato a replicare il successo globale del primo film, Wicked di Jon M. Chu, che ha raccolto 750 milioni di dollari al box office, conquistando anche due premi Oscar (per la Miglior Scenografia e i Migliori Costumi) su dieci nomination.

Il film, che ha dato enorme visibilità alle due straordinarie protagoniste, le attrici e cantanti Ariana Grande e Cynthia Erivo, è stato apprezzato anche dai fan del musical teatrale che hanno lodato l'adattamento cinematografico che ha tenuto conto, con le sue differenze, del testo originale.

La clip italiana non specifica la data di uscita del titolo nelle sale del nostro Paese ma non dovrebbe essere troppo distante dal 21 novembre, giorno in cui il film farà debutto nei cinema statunitensi.