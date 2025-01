Oscar 2025, Isabella Rossellini candidata. Vermiglio resta fuori

Introduzione

E' il giorno dell'annuncio in diretta le candidature ai Premi Oscar 2025 che saranno assegnati domenica 2 marzo a Los Angeles con una cerimonia di gala al Dolby Theatre di Hollywood.

Le nomination vengono annunciate a partire dalle 14:30, ora italiana, da Rachel Sennott e Bowen Yang, incaricati di leggere le cinquine di 23 categorie.

Isabella Rossellini e' candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger.

Vermiglio di Maura Del Pero non rientra nella cinquina dei Migliori film internazionali.

Seguono tutte le informazioni e le nomination al premio.