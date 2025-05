Final Destination - Bloodlines, trama e cast del film da oggi in sala

Quello che distingueva Final Destination dagli altri horror dell’epoca era la rappresentazione della Morte non come entità soprannaturale con volto e voce, ma come meccanismo crudele e infallibile.

I protagonisti non venivano eliminati in modo casuale, ma seguendo un ordine prestabilito, con scene di morte progettate come intricati ingranaggi à la Rube Goldberg. La fantasia con cui venivano messi in scena gli incidenti mortali divenne la firma distintiva della saga, mescolando splatter e sarcasmo in dosi che conquistarono il pubblico.