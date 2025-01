Golden Globes, Emilia Perez e The Brutalist migliori film. I VINCITORI

Idue film hanno dominato la cerimonia rispettivamente con quattro e tre statuette. Nulla da fare per la pellicola di Maura Delpero e per Isabella Rossellini, candidata per Conclave. Tra le serie, Shōgun ha portato a casa quattro premi. Jodie Foster e Colin Farrell vincono per True Detective: Night Country e The Penguin

Emilia Pérez e The Brutalist sono stati i grandi protagonisti dei Golden Globes 2025. Nulla da fare per Vermiglio di Maura Delpero, candidato nella categoria Miglior film in lingua straniera. Adrien Brody, Fernanda Torres, Sebastian Stan e Demi Moore premiati per le prove attoriali da protagonisti nelle categorie dedicate alla settima arte, Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Jean Smart e Colin Farell in quelle delle serie e programmi tv. Shōgun premiata come Miglior serie drammatica e Hacks come Miglior serie commedia o musicale.

GOLDEB GLOBEs 2025, TUTTI I VINCITORI DELLA SERATA Domenica 5 gennaio Nikki Glaser ha condotto l’82esima edizione dei Golden Globes. La cerimonia, svoltasi al Beverly Hilton Hotel, ha visto trionfare Emilia Pérez e The Brutalist, rispettivamente come Miglior film commedia o musicale e Miglior film drammatico. Per quanto riguarda il mondo delle serie tv, Shōgun ha portato a casa quattro statuette. Golden Globe 2025, i premi nelle categorie dedicate ai film Emilia Pérez ha dominato la serata ottenendo quattro riconoscimenti: Miglior film commedia o musicale, Miglior film in lingua straniera, Miglior attrice non protagonista grazie a Zoe Saldana e Miglior canzone originale con El mal. The Brutalist ha vinto come Miglior film drammatico, Miglior regia e Miglior attore in un film drammatico grazie alll'interpretazione del protagonista Adrien Brody. Ecco tutti i vincitori: Golden Globe per il miglior film drammatico: The Brutalist

Golden Globe per il miglior film commedia o musicale: Emilia Pérez

Golden Globe per il miglior film in lingua straniera: Emilia Pérez

Emilia Pérez Golden Globe per il miglior film d’animazione: Flow - Un mondo da salvare

Flow - Un mondo da salvare Golden Globe per il miglior risultato al cinema e al box office: Wicked

Wicked Golden Globe per il miglior regista: Brady Corbet - The Brutalist

Brady Corbet - The Brutalist Golden Globe per la migliore sceneggiatura: Peter Straughan - Conclave

Peter Straughan - Conclave Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico: Adrien Brody - The Brutalist

Adrien Brody - Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico: Fernanda Torres - Ainda estou aqui

Fernanda Torres - Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale: Sebastian Stan - A Different Man

Sebastian Stan - A Different Man Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale: Demi Moore - The Substance

Demi Moore - The Substance Golden Globe per il miglior attore non protagonista: Kieran Culkin - A Real Pain

Kieran Culkin - A Real Pain Golden Globe per la migliore attrice non protagonista: Zoe Saldana - Emilia Pérez

Zoe Saldana - Emilia Pérez Golden Globe per la migliore colonna sonora originale: Trent Reznor e Atticus Ross - Challengers

Trent Reznor e Atticus Ross - Challengers Golden Globe per la migliore canzone originale: El mal - Emilia Pérez

Golden Globes 2025, i premi nelle categorie dedicate alle serie tv e ai programmi tv Shōgun ha dominato la cerimonia con quattro premi: Miglior serie drammatica, Miglior attore con Hiroyuki Sanada, Miglior attrice con Anna Sawai e Miglior attore non protagonista con Tadanobu Asano. Hacks premiata come Miglior serie commedia o musicale. The Bear ha portato a casa una statuetta per l’interpretazione di Jeremy Allen White. Tra i vincitori anche Colin Farrell per The Penguin, Jean Smart per Hacks e Jodie Foster per True Detective: Night Country. Due statuette per Baby Reindeer: Miglior miniserie o film per la televisione e Miglior attrice non protagonista per Jessica Gunning. Ecco tutti i vincitori nelle categorie dedicate alle serie tv e ai programmi tv: Golden Globe per la miglior serie drammatica: Shōgun

Golden Globe per la miglior serie commedia o musicale: Hacks

Hacks Golden Globe per la miglior miniserie o film per la televisione: Baby Reindeer

Baby Reindeer Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica: Hiroyuki Sanada - Shōgun

Hiroyuki Sanada - Shōgun Golden Globe per la miglior attrice in una serie drammatica : Anna Sawai - Shōgun

: Anna Sawai - Golden Globe per il miglior attore in una serie commedia o musicale: Jeremy Allen White - The Bear

Jeremy Allen White - The Bear Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale: Jean Smart - Hacks

Jean Smart - Hacks Golden Globe per il miglior attore in una miniserie o film per la televisione: Colin Farrell - The Penguin

Colin Farrell - The Penguin Golden Globe per la miglior attrice in una miniserie o film per la televisione: Jodie Foster - True Detective: Night Country

Jodie Foster - True Detective: Night Country Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione: Tadanobu Asano - Shōgun

Tadanobu Asano - Shōgun Golden Globe per la miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione: Jessica Gunning - Baby Reindeer

Jessica Gunning - Baby Reindeer Golden Globe per il miglior stand-up comico: Ali Wong - Ali Wong: Single Lady

Golden Globes 2025, i premi onorari Infine, nel corso della serata Viola Davis e Ted Danson hanno ricevuto due riconoscimenti alla carriera: Golden Globe Cecil B. DeMille Award per la carriera : Viola Davis

: Viola Davis Carol Burnett Award per la carriera televisiva: Ted Danson