Golden Globe 2025, le nomination, dove vederli e cosa c'è da sapere

I Golden Globes 2025, edizione numero 82 dei premi assegnati ai film e alle serie televisive e ai loro protagonisti, sono in programma per domenica 5 gennaio 2025 (5 p.m. PT - 8 p.m. ET).

In Italia la cerimonia di consegna delle statuette si svolgerà nella notte tra il 5 e il 6 gennaio con inizio intorno alle 2:00 circa.

La sfilata delle star e degli ospiti sul red carpet partirà intorno alle 00:30 italiane (I VOTI AI LOOK DEI GOLDEN GLOBES 2024) (I MIGLIORI LOOK DELLE ULTIME EDIZIONI).