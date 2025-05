L'Isola dei Famosi 2025, tutto quello che c'è da sapere

Dopo aver condotto otto edizioni dal 2003 al 2011 e aver partecipato come concorrente nel 2016, Simona Ventura tornerà come opinionista per commentare le avventure dei naufraghi. A pochi giorni dall’inizio della trasmissione, la conduttrice ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni: “Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista! È un programma imprevedibile e sarò di appoggio”