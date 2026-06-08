A evidenziare la portata dell’intesa è intervenuto Adriano De Maio, direttore Rai per il Cinema e le Serie Tv, che ha rimarcato la centralità della dimensione culturale nell’avvio della collaborazione: “Con la Grecia c’è una forte affinità, specialmente culturale – è la ragione principale che ha spinto la Rai a esplorare questo mondo e avviare una promettente collaborazione con una realtà, anche produttiva, molto più affine alla nostra di tante altre, in Europa e nel Mediterraneo. Un italiano che arriva ad Atene vede come prima cosa il Partenone e questo ci fa pensare che con la Grecia condividiamo, oltre alla cultura, anche scenari, ambientazione paesaggio. È qualcosa d’importante: il pubblico deve riconoscere, ancor prima che conoscere".

Sulla stessa linea anche Giannis Papadopulous, presidente di ERT, che ha interpretato l’accordo come un passaggio decisivo per l’apertura internazionale della serialità greca: “Un momento speciale per Ert. Crediamo molto nell’Italia, nel suo mondo, nei suoi film: Cinecittà qui è percepita come una sorta di Hollywood europea. Questa di oggi è una vera e propria pietra miliare per il ‘greek drama’".