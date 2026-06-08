The Beach, trama e cast della serie che ha conquistato la Grecia e arriva in ItaliaSerie TV
Introduzione
Arriva The Beach, la serie tv che ha conquistato la Grecia. Un debutto estivo tra Mediterraneo e serialità internazionale, con una spiaggia di straordinaria bellezza a Creta, la fine degli anni Sessanta, una comunità hippy e un omicidio che incrina l’apparente armonia: sono questi gli elementi narrativi che compongono The Beach, serie televisiva che, dopo aver ottenuto un significativo riscontro in Grecia, approda per la prima volta in assoluto sulla televisione italiana.
Da oggi, lunedì 8 giugno 2026, Rai 2 la propone nella fascia mattutina delle 8.45, con programmazione quotidiana per tutta la stagione estiva.
Ambientata nell’estate del 1969, The Beach si sviluppa sulla spiaggia di Matala, nella zona meridionale di Creta, dove un gruppo di giovani provenienti da diversi Paesi si unisce ai ragazzi del posto dando vita a una comunità fondata su libertà, condivisione e ricerca del piacere di vivere. Un equilibrio fragile, destinato però a incrinarsi quando un delitto scuote profondamente la comunità, trasformando il paesaggio idilliaco in un teatro di sospetti, passioni e segreti.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva The Beach, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Un evento ad Atene per una collaborazione internazionale
Il debutto italiano della serie tv The Beach si inserisce all’interno di una cornice produttiva e istituzionale più ampia, celebrata ad Atene con un evento ospitato al Taverna 37, ristorante del Four Seasons situato lungo la costa della capitale greca. L’incontro ha riunito rappresentanti di Rai Cinema, della televisione pubblica ellenica ERT, della casa di produzione Foss Productions e della società di distribuzione Beta Film, insieme al cast completo della serie.
La produzione segna infatti un passaggio rilevante nella cooperazione tra industria audiovisiva italiana e greca, sottolineando un dialogo sempre più strutturato tra due sistemi culturali che condividono radici e immaginari mediterranei.
Un asse culturale tra Italia e Grecia
A evidenziare la portata dell’intesa è intervenuto Adriano De Maio, direttore Rai per il Cinema e le Serie Tv, che ha rimarcato la centralità della dimensione culturale nell’avvio della collaborazione: “Con la Grecia c’è una forte affinità, specialmente culturale – è la ragione principale che ha spinto la Rai a esplorare questo mondo e avviare una promettente collaborazione con una realtà, anche produttiva, molto più affine alla nostra di tante altre, in Europa e nel Mediterraneo. Un italiano che arriva ad Atene vede come prima cosa il Partenone e questo ci fa pensare che con la Grecia condividiamo, oltre alla cultura, anche scenari, ambientazione paesaggio. È qualcosa d’importante: il pubblico deve riconoscere, ancor prima che conoscere".
Sulla stessa linea anche Giannis Papadopulous, presidente di ERT, che ha interpretato l’accordo come un passaggio decisivo per l’apertura internazionale della serialità greca: “Un momento speciale per Ert. Crediamo molto nell’Italia, nel suo mondo, nei suoi film: Cinecittà qui è percepita come una sorta di Hollywood europea. Questa di oggi è una vera e propria pietra miliare per il ‘greek drama’".
La storia: libertà, comunità e un delitto inatteso
The Beach si presenta come un prodotto ibrido, nel quale convivono elementi del giallo, del dramma e della commedia romantica, inseriti in una più ampia trasformazione della serialità greca orientata ai mercati internazionali.
L’azione si svolge nell’estate del 1969, nella celebre spiaggia di Matala a Creta, luogo che diventa il punto di incontro tra giovani hippy provenienti da diverse parti del mondo e la comunità locale. L’integrazione tra questi due universi genera una convivenza improntata alla libertà e a una quotidianità apparentemente spensierata, ma non priva di tensioni sotterranee.
L’equilibrio viene spezzato dall’omicidio di una giovane donna, evento che introduce una svolta narrativa decisiva e apre una trama densa di misteri, relazioni complesse e conflitti emotivi, in cui il paesaggio mediterraneo si trasforma in sfondo e insieme specchio delle inquietudini dei personaggi.
Il cast e la produzione
La serie tv The Beach vede la partecipazione di alcuni tra i volti più riconoscibili della scena cinematografica e televisiva greca, tra cui Danai Michalaki, Alexandros Logothetis, Dimitris Kitsos, Dimitris Mothonaios, Nikolas Papagiannis, Betty Livanou, Giorgos Ninios ed Efstathia Tsapareli.
La produzione è firmata da Foss Productions ed ERT, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Beta Film, realtà che ha sostenuto lo sviluppo e la diffusione del progetto su scala europea.
Programmazione, origine e distribuzione
L’arrivo di The Beach su Rai 2 segna il debutto italiano della serie greca I paralia (2023). The Beach viene trasmessa in Italia a partire dall’8 giugno 2026 ogni mattina alle 8.45 dal lunedì al sabato, con una programmazione che accompagna l’intera estate fino a ottobre.
La serie è stata interamente realizzata in Grecia e girata nella cornice naturale di Matala, località di Creta storicamente legata alla presenza di comunità giovanili e hippy tra la fine degli anni Sessanta e i decenni successivi. La distribuzione globale è affidata a Beta Film, che ha sostenuto la diffusione del titolo sui mercati internazionali.