The Assassin, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Introduzione
La miniserie The Assassin, prodotto nato dai creatori di The Missing e The Tourist, Harry e Jack Williams, è un action thriller con protagonisti Keeley Hawes e Freddie Highmore, un dramma familiare ricco di inseguimenti e rivelazioni, ambientato in suggestive location del Mediterraneo. In sei episodi: i primi tre in prima serata su Italia 1 martedì 9 giugno, gli ultimi, sempre su Italia 1, in prima serata mercoledì 10 giugno, anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Quello che devi sapere
The Assassin, quando esce e dove vederlo
The Assassin è una miniserie creata da Jack e Harry Williams nel 2025 per Amazon Prime Video, in onda in prima serata su Italia 1 martedì 9 giugno con i primi tre episodi.
Gli ultimi 3 episodi sono in programma per mercoledì 10 giugno, sempre in prima serata su Italia 1, tutti disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
La trama di The Assassin
Julie Green (Keeley Hawes) è una ex agente e killer professionista che si è ritirata da tempo dalle attività criminali e si è rifugiata in Grecia.
La donna riceve la visita di suo figlio Edward (Freddie Highmore) con cui ha ormai un rapporto molto difficile. Edward, che è anche un giornalista investigativo, è deciso a sapere la verità suo padre.
La reunion viene subito interrotta dalla ricomparsa minacciosa di figure e personaggi che provengono dal passato di Julie.
Madre e figlio si rifugiano su uno yacht che naviga nel Mediterraneo e la fuga li porta in Albania. Julie cerca di capire chi l'ha tradita e si mette in cerca di Damien, suo vecchio mentore. Anche Edward, però ha dei segreti che nasconde a sua madre. La loro storia si incrocia con quella di una potente dinastia mineraria, nel Sud della Francia.
Tra segreti, rivelazioni, alleanze e inseguimenti, madre e figlio devono scoprire chi sono cercando di sopravvivere a chi dà loro la caccia.
Il cast della miniserie
Freddie Highmore, star de La fabbrica di cioccolato (2005), di August Rush - La musica nel cuore e più recentemente delle serie The Good Doctor e Bates Motel, è il protagonista maschile di The Assassin, dove divide la scena con Keeley Hawes, la britannica volto di numerosi show, da Line of Duty a Ashes to Ashes.
Gerald Kid è Luka, il maccellaio greco in fuga coi due protagonisti. Alan Dale (anche nel reboot di Dynasty) è il magnate Aaron Cross. Sua figlia Kyla è l'attrice Shalom Brune-Franklyn.
Nel cast figurano anche gli attori: Gina Gershon, Devon Terrell e Jack Davenport.
Lo show girato nel Mediterraneo
La miniserie The Assassin ha una storia intricata e ricca di colpi di scena, supportata da sequenze ad alta tensione che si alternano ad altre più intime, relative al dramma familiare che si consuma tra i personaggi principali.
Tra i pregi dello show, rientrano certamente le ambientazioni mediterranee.
La miniserie è stata girata in Grecia, nei dintorni di Atene, poi in Albania e in Spagna. A queste location si aggiungono altre situate nel Sud della Francia.
Le riprese sono partite nell'estate del 2024. Lo show ha poi debuttato in alcuni paesi su Prime Video, inclusa l'Italia, lo scorso anno.
Il sole del Mediterraneo e le ambientazioni suggestive non smorzano la tensione narrativa di una trama che scorre senza respiro.
L'aspetto visivo, al contrario, amplifica la sensazione di disagio che attraversa i rapporti umani, primo fra tutti quello tra madre e figlio protagonisti, distrutto da anni di segreti e silenzi.