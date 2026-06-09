The Assassin, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Julie Green (Keeley Hawes) è una ex agente e killer professionista che si è ritirata da tempo dalle attività criminali e si è rifugiata in Grecia.

La donna riceve la visita di suo figlio Edward (Freddie Highmore) con cui ha ormai un rapporto molto difficile. Edward, che è anche un giornalista investigativo, è deciso a sapere la verità suo padre.

La reunion viene subito interrotta dalla ricomparsa minacciosa di figure e personaggi che provengono dal passato di Julie.

Madre e figlio si rifugiano su uno yacht che naviga nel Mediterraneo e la fuga li porta in Albania. Julie cerca di capire chi l'ha tradita e si mette in cerca di Damien, suo vecchio mentore. Anche Edward, però ha dei segreti che nasconde a sua madre. La loro storia si incrocia con quella di una potente dinastia mineraria, nel Sud della Francia.

Tra segreti, rivelazioni, alleanze e inseguimenti, madre e figlio devono scoprire chi sono cercando di sopravvivere a chi dà loro la caccia.

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