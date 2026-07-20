Alice Kellen, scrittrice spagnola di romanzi bestseller da cui è tratta anche la storia del film drammatico e romantico Todo lo que nunca fuimos (basato sul libro Quello che non siamo mai stati), scrive per un pubblico di lettori young adult.

Con La mappa dei desideri traccia un percorso di rinascita legato alla gestione di un lutto difficile da superare fatto di sfide e incontri in grado di ridisegnare la vita dei protagonisti.

La condivisione e la crescita sono le chiavi per superare la malattia e la perdita in questa storia drammatica condita da emozioni profonde e momenti di spensieratezza.

La serie cattura le atmosfere della scrittura di Kellen, famosa per le sue storie dove la speranza e le seconde occasioni sono gli elementi essenziali di una formula che piace alla comunità dei lettori di libri romance, ormai popolarissimi e sempre più diffusi anche grazie ai numerosi adattamenti per il grande e piccolo schermo.