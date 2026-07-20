La mappa dei desideri, trama e cast della miniserie spagnola in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
La mappa dei desideri è una miniserie spagnola drammatica in streaming su Netflix dal 17 luglio. I sei episodi che compongono la storia sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Tratto dal bestseller omonimo di Alice Kellen, ha per protagonista l'attrice spagnola Alícia Falcó, già vista nel film Dimmelo sottovoce.
Quello che devi sapere
La mappa dei desideri, dove vederla
La mappa dei desideri è una miniserie spagnola il cui titolo originale è El mapa de los anhelos, come il romanzo omonimo del 2022 di Alice Kellen, autrice di bestseller youg adult da milioni di letture in Europa, Nord e Sud America.
La miniserie, che è firmata da due donne, Laura M. Campos e Gemma Ferraté, e sceneggiata da Isa Sánchez, è composta da sei episodi lunghi circa cinquanta minuti ciascuno, tutti rilasciati in streaming su Netflix dal 17 luglio.
Lo show, drammatico e romantico, è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama della serie
Greta (Alícia Falcó) ha sempre vissuto per Lucy (Georgina Amorós), la sua sorella maggiore a cui ha donato le cellule staminali per salvarla dalla leucemia. Quando Lucy muore, Greta perde lo scopo della sua vita nonché la sua compagna più cara. L'unica missione che la tiene a galla è quella di soddisfare le richieste di Lucy che aveva predisposto per la sorella un gioco, denominato appunto "la mappa dei desideri", un itinerario ricco di sfide a cui Greta non può sottrarsi.
La mappa spinge la ragazza ad esplorare angoli di mondo e lati della vita che la costringono ad affrontare se stessa e le sue paure.
Nel percorso, studiato da Lucy affinché Greta possa ritrovarsi e rimettersi in piedi dopo la sua scomparsa, la protagonista incontrerà Will (Pablo Álvarez), un ragazzo a sua volta segnato dalla vita, che si rivelerà un valido compagno di viaggio.
Il cast della serie
Greta è interpretata dall'attrice spagnola Alícia Falcó, la star classe 2003 che è già apparsa in Dimmelo sottovoce, la pellicola tratta dalla saga di Mercedes Ron, presto in streaming con un nuovo capitolo. Nel 2024 ha recitato nella serie per adolescenti Dieciocho e nella serie Netflix Il rifugio atomico.
Lucy ha il volto di Georgina Amorós, già nota per il suo ruolo nello show di culto Élite. Will è, invece, l'attore Pablo Alvàrez, che il pubblico della tv ricorderà per la serie La favorita.
Altri ruoli sono per Laia Marull, Mario de la Rosa, Ramón Barea e Claudia Roset, tutti volti noti della serielità spagnola.
Tutti compaiono nel trailer ufficiale dello show, disponibile in alto in questa scheda.
La storia tratta dal romanzo di Alice Kellen
Alice Kellen, scrittrice spagnola di romanzi bestseller da cui è tratta anche la storia del film drammatico e romantico Todo lo que nunca fuimos (basato sul libro Quello che non siamo mai stati), scrive per un pubblico di lettori young adult.
Con La mappa dei desideri traccia un percorso di rinascita legato alla gestione di un lutto difficile da superare fatto di sfide e incontri in grado di ridisegnare la vita dei protagonisti.
La condivisione e la crescita sono le chiavi per superare la malattia e la perdita in questa storia drammatica condita da emozioni profonde e momenti di spensieratezza.
La serie cattura le atmosfere della scrittura di Kellen, famosa per le sue storie dove la speranza e le seconde occasioni sono gli elementi essenziali di una formula che piace alla comunità dei lettori di libri romance, ormai popolarissimi e sempre più diffusi anche grazie ai numerosi adattamenti per il grande e piccolo schermo.
Le location della serie
La storia della serie descrive un percorso emotivo che è anche un vero e proprio viaggio geografico.
La città di Madrid è il cuore della vita quotidiana della protagonista. La produzione poi si è spostata in varie località della Galizia, regione dove sono state filmate molte scene all'aperto e che ha offerto numerosi paesaggi spettacolari.
Vengono poi menzionati anche i Pirenei e le città di Roma e Vienna. In Austria il set è stato allestito lo scorso ottobre.