C'è un nuovo posto di lavoro impossibile nella commedia italiana, dopo gli uffici e i set televisivi: le corsie di un discount di quartiere. È l'ambientazione di Super Market, la serie comedy Prime Original italiana disponibile dal 17 luglio su Prime Video, che porta sullo schermo il mondo, insieme familiare e surreale, della grande distribuzione low cost. A firmarne scrittura e regia è il collettivo Il Terzo Segreto di Satira, mentre la produzione è di Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, con il contributo del fondo per il cinema e l'audiovisivo del Ministero della Cultura. Il progetto adatta un format originale olandese di NL Film e Avrotros, creato da Michael Middelkoop, Manju Reijmer, Paul de Vrijer e Jard Struik.