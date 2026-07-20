Oceania, trama, cast e data di uscita del film live-action Disney in uscitaCinema
Introduzione
Il Giffoni Film Festival 2026 ospita in anteprima, nella giornata di lunedì 20 luglio, Oceania, l'adattamento live-action targato Disney dell'acclamata e omonima avventura animata candidata all'Oscar del 2016. Il film, che arriverà nelle sale nazionali dal 19 agosto, vede nel cast l'attrice Catherine Lagaʻaia nei panni della protagonista Vaiana e Dwayne Johnson in quelli del semidio Maui.
Entrambi compaiono nel trailer ufficiale del film, disponibile in testa a questa scheda.
Quello che devi sapere
Oceania, quando esce e dove vederlo
Oceania, film del 2026 il cui titolo originale è Moana, come l'omonima pellicola di animazione da cui è tratto, è il nuovo lungometraggio targato Walt Disney Pictures distribuito anche da Disney nelle sale cinematografiche nazionali dal 19 agosto.
Il film è l'adattamento live action di Oceania, pellicola di animazione del 2016 di Walt Disney Animation Studios, che ha ricevuto candidature all'Oscar inclusa quella per il Miglior film animato.
Il film è firmato da Thomas Kail, regista cinematografico e televisivo, attivo anche a teatro. Disney ha già diffuso molte immagini in anteprima del lungometraggio, attraverso un primo teaser, un trailer ufficiale e un trailer finale dello scorso giugno.
La trama del film Oceania
Oceania, film del 2026, riprende in live-action la storia che il pubblico di appassionati Disney conosce dai tempi dell'uscita del lungometraggio omonimo di animazione.
Vaiana, una giovane ragazza che vive nell'isola polineasiana di Motunui e ha il volto dell'attrice di Sydney Catherine Lagaʻaia, si spinge in mare oltre la barriera corallina, mossa dal desiderio di conoscere il mondo e salvare il suo popolo da una misteriosa forma di oscurità che ne minaccia la sopravvivenza. La missione comporta l'aiuto del semidio Maui (Dwayne Johnson). Nel viaggio, non privo di rischi ma indimenticabile, con la protagonista ci saranno molti amici, dal maialino Pua al gallo HeiHei.
Gli attori del film live-action
L'australiana Catherine Laga'aia è la protagonista di Oceania. Nata a Sydney, classe 2006, è di origini samoane ed è al debutto col suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo.
Dwayne "The Rock" Johnson, che ha prestato la voce a Maui nel film animato, ora dà corpo al personaggio nel passaggio della storia al live-action.
L'attrice neozelandese Rena Owen è la nonna della protagonista, mentre suo padre, il capo Tui, è John Tui, sempre neozelandese. Frankie Adams è Sina.
Le musiche del film
Oceania è un film d'avventura ma è anche una pellicola musicale. Il nuovo adattamento live-action ripropone le storiche composizioni create per il film animato realizzate da Lin-Manuel Miranda, il samoano Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, musicista già al lavoro su noti classici Disney, brani orginali che sono stati rielaborati da Mancina per adattarli alle atmosfere del nuovo lungometraggio.
Inoltre, la colonna sonora, già disponibile da fine giugno all'acquisto e in streaming sulle principali piattaforme musicali, include il brano originale Along the Way, scitto per questo progetto da Lin-Manuel Miranda.
Sia Catherine Laga'aia che Dwayne Johnson cantano davvero nella pellicola. The Rock ha già dato prova al pubblico delle sue abilità cantando al CinemaCon di Las Vegas il brano You're Welcome.
La protagonista, invece, è figlia d'arte. Suo padre è l'attore e cantante Jay Laga'aia, il Capitano Typho nella saga di Star Wars, precisamente ne l'Episodio II - L'attacco dei cloni e Episodio III - La vendetta dei Sith.