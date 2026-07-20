Oceania è un film d'avventura ma è anche una pellicola musicale. Il nuovo adattamento live-action ripropone le storiche composizioni create per il film animato realizzate da Lin-Manuel Miranda, il samoano Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, musicista già al lavoro su noti classici Disney, brani orginali che sono stati rielaborati da Mancina per adattarli alle atmosfere del nuovo lungometraggio.

Inoltre, la colonna sonora, già disponibile da fine giugno all'acquisto e in streaming sulle principali piattaforme musicali, include il brano originale Along the Way, scitto per questo progetto da Lin-Manuel Miranda.

Sia Catherine Laga'aia che Dwayne Johnson cantano davvero nella pellicola. The Rock ha già dato prova al pubblico delle sue abilità cantando al CinemaCon di Las Vegas il brano You're Welcome.

La protagonista, invece, è figlia d'arte. Suo padre è l'attore e cantante Jay Laga'aia, il Capitano Typho nella saga di Star Wars, precisamente ne l'Episodio II - L'attacco dei cloni e Episodio III - La vendetta dei Sith.