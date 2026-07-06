Giffoni Film Festival 2026, programma e ospiti della nuova edizione

Giffoni Film Festival 2026, il programma e gli ospiti della nuova edizione a Valle PianaCinema
Introduzione
Il Giffoni Film Festival si prepara ad aprire le porte della sua 56ª edizione con un programma che conferma la manifestazione come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle nuove generazioni.
Dal 17 al 25 luglio 2026 Giffoni Valle Piana tornerà a essere il punto d'incontro di migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi attraverso il cinema, la cultura e il dialogo con protagonisti del panorama artistico, istituzionale, scientifico e sportivo. Anche quest'anno il festival rinnova la propria vocazione: mettere i giovani al centro, ascoltarne i desideri, le paure e le aspirazioni, offrendo loro uno spazio in cui riflettere sul presente e immaginare il futuro.
L'edizione 2026 sarà guidata dal tema “Le cose impossibili”, un invito a guardare oltre gli ostacoli e a trasformare ciò che sembra irraggiungibile in una possibilità concreta. Per nove giorni oltre 5.000 giurati, provenienti da 35 nazioni e da 500 città e piccoli borghi italiani, condivideranno esperienze, visioni e racconti attraverso un programma che comprende 104 film in concorso, 75 registi internazionali, 7 anteprime e 17 eventi speciali. Il festival è sostenuto dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura, da numerosi partner pubblici e privati e si svolge in collaborazione con il Comune di Giffoni Valle Piana.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del programma dell'edizione 2026 del Giffoni Film Festival, dagli ospiti ai film.
Quello che devi sapere
“Le cose impossibili”, il filo conduttore dell'edizione 2026
La 56ª edizione del Giffoni Film Festival è stata presentata nel corso di una conferenza stampa ospitata nella Sala Blu della Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana. Nel corso dell'incontro, il direttore generale Jacopo Gubitosi ha ribadito come il festival continui a essere un progetto costruito insieme ai ragazzi, nato dall'ascolto delle loro inquietudini e dei loro sogni. Secondo Gubitosi, il Giffoni Film Festival rappresenta un luogo nel quale “convivono creatività e pensiero, ambizione e fragilità”, mentre affrontare il tema delle cose impossibili significa trasformare ciò che appare irraggiungibile nel “motore del cambiamento” e nello slancio necessario per costruire un futuro migliore.
Il direttore artistico Luca Apolito ha invece descritto questa edizione come un'esperienza da “attraversare come si attraversa un'epoca”, spiegando che il programma nasce dall'incontro tra il buio della sala cinematografica e la luce della festa. L'obiettivo è incoraggiare i giovani a confrontarsi senza timore con ciò che sembra fuori dalla propria portata, imparando a riconoscere il potenziale nascosto dietro ogni sfida.
Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente dell'Ente Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, e il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.
Le anteprime: dal cinema d'autore all'animazione internazionale
Il calendario delle anteprime del Giffoni Film Festival 2026 prenderà il via il 17 luglio con Sunny Dancer, film d'esordio di George Jaques interpretato da Bella Ramsey. La pellicola racconta, con toni ironici da coming of age, l'esperienza vissuta in un campo estivo da un gruppo di ragazzi sopravvissuti al cancro.
Il 18 luglio sarà invece protagonista L'isola dei ricordi, nuova produzione DreamWorks Animation che arriverà al festival insieme a Sean Sexton, chiamato a tenere una masterclass dedicata all'animazione dei personaggi.
Il 19 luglio sarà presentato Greta e le favole vere di Berardo Carboni, racconto a sfondo ecologista con Raoul Bova e Sabrina Impacciatore, incentrato sulla missione di salvataggio di un orso polare.
La giornata del 20 luglio proporrà una doppia anteprima Disney: il live action di Oceania e il documentario Becoming her: prima di diventare grandi, presentato da Francesca Michielin.
Il 21 luglio sarà dedicato alla nuova serie italiana di Netflix Minerva – La scuola, ambientata all'interno di un liceo militare napoletano.
Il 22 luglio torneranno sul grande schermo i protagonisti di Paw Patrol – Missione dinosauri, mentre il 23 luglio il ciclo delle anteprime si concluderà con KPop Demon Hunters, fenomeno targato Netflix che verrà presentato per la prima volta con la colonna sonora interamente in italiano.
Diciassette eventi speciali tra cinema, televisione e approfondimento
Accanto alle anteprime, il Giffoni Film Festival 2026 ospiterà un ricco calendario di eventi speciali.
Il 17 luglio saranno mostrate alcune clip tratte dal film d'animazione in stop-motion Wildwood – I segreti del bosco proibito.
La giornata del 18 luglio sarà caratterizzata dalla presentazione del film Se domani non torno, ispirato alla storia di Giulia Cecchettin, dal documentario In crescendo, dedicato all'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi e promosso da Mediafriends, e dalla celebrazione del venticinquesimo anniversario dei Cuccioli, che torneranno con la nuova serie Cuccioli - Il ritorno.
Il 19 luglio il pubblico potrà assistere alla proiezione della versione restaurata di La gabbianella e il gatto alla presenza di Enzo D'Alò. Nella stessa giornata prenderanno inoltre il via le attività dello Zecchino d'Oro, destinate a concludersi con l'assegnazione di un premio speciale dedicato alla migliore colonna sonora d'animazione.
Il 20 luglio, oltre al documentario Becoming her, saranno presentati il cortometraggio Il quaderno di Tommaso, dedicato al tema della legalità e interpretato da Carolina Crescentini, e il docu-reality Effetto domino, incentrato sulle emozioni umane.
Il 21 luglio sarà il momento dell'anteprima dei nuovi episodi di Winx Club – The magic is back.
Il 22 luglio il giornalista Francesco Giorgino terrà un keynote speech dedicato alla comunicazione nell'epoca dei social network e dell'intelligenza artificiale, affrontando insieme ai giurati i temi della media literacy e del contrasto al disordine informativo. Nella stessa giornata sono previsti anche un appuntamento dedicato alla serie Sky Nord sud ovest est - La leggendaria storia degli 883 e un incontro con il cast di Un posto al sole.
Il 23 luglio sarà proiettata l'avventura a tema Halloween Shaun vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A..
Il 24 luglio il programma proporrà le anteprime di Piercing di Margherita Ferri e di La salita, debutto alla regia di Massimiliano Gallo.
La serata conclusiva del 25 luglio sarà affidata a Je so' pazzo, film biografico dedicato a Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo nei panni del celebre cantautore napoletano.
I 104 film in concorso
Il cuore del Giffoni Film Festival 2026 sarà rappresentato dal concorso internazionale, composto da 104 opere selezionate tra migliaia di candidature provenienti da tutto il mondo: 42 lungometraggi e 62 cortometraggi.
Attraverso storie che mettono al centro esperienze, fragilità e speranze delle nuove generazioni, la selezione affronta temi quali la costruzione dell'identità, il rapporto tra genitori e figli, la salute mentale, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. Saranno le giurie del festival a visionare le opere e ad assegnare il Gryphon Award.
I protagonisti degli incontri con il pubblico
Anche quest'anno il Giffoni Film Festival offrirà ai giurati l'opportunità di confrontarsi direttamente con numerosi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
Fin dal primo giorno saranno presenti Matilda De Angelis e Bella Ramsey. Il 19 luglio sarà la volta di Francesca Chillemi e Beatrice Arnera, mentre il 20 luglio arriverà Benedetta Porcaroli.
Il 22 luglio incontreranno il pubblico Sarah Toscano e Nicolò Filippucci. Il giorno successivo saranno protagonisti Fabrizio Gifuni e Ludovica Nasti, seguiti il 24 luglio da Gianluca Gazzoli. Il calendario degli incontri si concluderà il 25 luglio con Anna Foglietta.
Gli ospiti della 56ª edizione
Come da tradizione, il Giffoni Film Festival offrirà ai giurati e al pubblico l'occasione di confrontarsi direttamente con numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'informazione e dello sport. Tra gli ospiti più attesi figurano Matilda De Angelis e Bella Ramsey, che inaugureranno gli incontri il 17 luglio. Il 19 luglio sarà la volta di Francesca Chillemi e Beatrice Arnera, seguite il giorno successivo da Benedetta Porcaroli. Il 22 luglio arriveranno Sarah Toscano e Nicolò Filippucci, mentre il 23 luglio il pubblico potrà dialogare con Fabrizio Gifuni e Ludovica Nasti. Il 24 luglio sarà protagonista Gianluca Gazzoli, mentre la chiusura del 25 luglio vedrà la partecipazione di Anna Foglietta.
Accanto agli artisti del cinema e della televisione, il Giffoni Film Festival 2026 ospiterà anche numerose personalità provenienti da altri ambiti. La sezione IMPACT! porterà a Giffoni figure di primo piano come Dacia Maraini, Zerocalcare, Piero Grasso, Walter Veltroni, Roberto Vecchioni e la ministra Marina Calderone, insieme alle testimonianze della famiglia Regeni e di Antonino Bartuccio. Sul fronte dell'informazione è atteso anche il giornalista Francesco Giorgino, che terrà un keynote speech dedicato alla comunicazione nell'era dei social network e dell'intelligenza artificiale.
Non mancheranno gli ospiti del mondo dello sport, con la partecipazione della campionessa olimpica Alice Bellandi, del lunghista Mattia Furlani, della pallavolista Cristina Chirichella e di due protagonisti della storia della pallavolo italiana, Giacomo Galanda e Andrea Zorzi. Per il settore motoristico interverranno Gian Carlo Minardi e Mario Isola. Anche la musica avrà un ruolo centrale grazie agli artisti del Giffoni Music Concept, che porterà sul palco, tra gli altri, Francesco Gabbani, Rosa Chemical, Francesca Michielin, Mr. Rain, Sarah Toscano, Nicolò Filippucci, gli Eiffel 65 e Junior Cally, insieme a numerosi talenti emergenti.
Workshop dedicati alla formazione
Lo spazio Giffoni Workshop continuerà a rappresentare uno dei principali momenti di formazione della manifestazione.
Il 17 luglio saranno protagonisti Michele Riondino e Gianni Chiffi. Il 18 luglio interverranno Pierluigi Gigante e il team di Passion Club, mentre il 19 luglio toccherà a Lino Musella e a Milvia Marigliano, interprete di La Grazia.
Il 20 luglio saranno invece presenti Alessandro Prete e il duo comico Casa Abis. A completare il programma ci saranno workshop dedicati al doppiaggio, al casting, alla fotografia e alla produzione, con la partecipazione dell'agenzia TNA, della produttrice e attrice Gisella Marengo e della regista Nora Arnezeder.
IMPACT!, il laboratorio dedicato al confronto
La sezione IMPACT! del Giffoni Film Festival 2026 conferma il proprio ruolo di spazio dedicato al pensiero critico e al dialogo tra i giovani giurati e personalità del mondo civile, istituzionale, scientifico e artistico.
Il calendario affronterà temi come memoria, diritti, legalità, sostenibilità e innovazione digitale attraverso incontri con Dacia Maraini, Zerocalcare, Piero Grasso, Walter Veltroni, Roberto Vecchioni e la ministra Marina Calderone. Saranno inoltre presenti testimonianze di particolare valore civile, come quelle della famiglia Regeni e di Antonino Bartuccio.
Tra gli appuntamenti figura anche l'incontro promosso da Intesa Sanpaolo nell'ambito del progetto Build Your Future, iniziativa dedicata alle nuove generazioni con l'obiettivo di offrire strumenti, competenze e occasioni di confronto sulle trasformazioni economiche e sociali contemporanee.
Musica protagonista in Piazza Lumière
Le serate del Giffoni Film Festival 2026 saranno animate dal Giffoni Music Concept, che porterà sul palco artisti affermati, talenti emergenti e alcuni dei nomi più seguiti dalla Generazione Z.
Il 17 luglio si esibiranno Francesco Gabbani, Erocaddeo e Napoleone.
Il 18 luglio saliranno sul palco Eddie Brock, Gard ed Elteep.
Il 19 luglio sarà la volta di Rosa Chemical, Damianito e del progetto Mydrama & Yosef.
Il 20 luglio il programma vedrà protagonisti Dodoj di RDS, Angie e Jpata.
Il 21 luglio toccherà a Francesca Michielin e Camilla Magli.
Il 22 luglio saranno protagonisti Sarah Toscano e Nicolò Filippucci.
Il 23 luglio saliranno sul palco Mr. Rain, Rnawa e Longhi.
Il 24 luglio il pubblico assisterà alle esibizioni di Nicola Siciliano, Roberto Colella, Gabriele Esposito, Tommaso Primo e Alaska.
La rassegna musicale si concluderà il 25 luglio con gli Eiffel 65 e Junior Cally.
Lo sport tra incontri e attività
La terza edizione di Giffoni Sport riporterà al centro della manifestazione il dialogo tra cinema e sport attraverso i Lete Sport Talks, in programma dal 17 al 24 luglio e riservati agli Sport Ambassadors.
Tra gli ospiti figurano la campionessa olimpica Alice Bellandi, il lunghista Mattia Furlani, la pallavolista Cristina Chirichella, oltre a figure storiche dello sport italiano come Giacomo Galanda e Andrea Zorzi. Un focus particolare sarà dedicato al mondo dei motori con la partecipazione di Gian Carlo Minardi e Mario Isola.
Il programma comprenderà inoltre documentari e film dedicati a storie di riscatto sportivo, tra cui quelle di Nicole Orlando e Antonio Petillo, mentre la Lete Sport Arena, allestita nel Parco Hollywood, permetterà ai partecipanti di cimentarsi in numerose discipline olimpiche e sportive.
Le iniziative oltre il cinema
La manifestazione del Giffoni Film Festival 2026 si completerà con un ricco programma di attività formative e sociali realizzate insieme a istituzioni e partner. Tra queste figurano i laboratori di integrazione del FAMI, il percorso dedicato alla cittadinanza digitale di Generazioni Connesse e i progetti educativi di School Experience e Coop per la Scuola.
Ampio spazio sarà riservato anche al Giffoni Food Show, ospitato presso il Convento San Francesco, dove il cibo diventerà occasione di confronto tra giovani, chef, creator ed esperti attraverso cooking show e incontri dedicati alla sostenibilità e alla dieta mediterranea.
Il Giardino degli Aranci rappresenterà invece il centro dell'intrattenimento serale grazie al "Low Shò", che accompagnerà il pubblico con interviste, musica e momenti di improvvisazione. All'interno dello stesso spazio troverà posto anche "Il Posto delle Favole", dedicato al tema delle “Cose Impossibili”, mentre ogni serata si concluderà con proiezioni gratuite all'aperto, trasformando il giardino in un luogo di incontro e condivisione.