Giffoni Film Festival 2026, programma e ospiti della nuova edizione

La 56ª edizione del Giffoni Film Festival è stata presentata nel corso di una conferenza stampa ospitata nella Sala Blu della Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana. Nel corso dell'incontro, il direttore generale Jacopo Gubitosi ha ribadito come il festival continui a essere un progetto costruito insieme ai ragazzi, nato dall'ascolto delle loro inquietudini e dei loro sogni. Secondo Gubitosi, il Giffoni Film Festival rappresenta un luogo nel quale “convivono creatività e pensiero, ambizione e fragilità”, mentre affrontare il tema delle cose impossibili significa trasformare ciò che appare irraggiungibile nel “motore del cambiamento” e nello slancio necessario per costruire un futuro migliore.

Il direttore artistico Luca Apolito ha invece descritto questa edizione come un'esperienza da “attraversare come si attraversa un'epoca”, spiegando che il programma nasce dall'incontro tra il buio della sala cinematografica e la luce della festa. L'obiettivo è incoraggiare i giovani a confrontarsi senza timore con ciò che sembra fuori dalla propria portata, imparando a riconoscere il potenziale nascosto dietro ogni sfida.

Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente dell'Ente Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, e il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.