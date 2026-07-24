A New Dawn, la recensione: l'anime al cinema fino al 29 luglio

Shuhari è una parola composta da tre caratteri — 守, 破, 離 — che nelle arti marziali giapponesi descrivono le tre fasi dell’apprendimento. Prima si custodisce la regola del maestro, poi la si infrange, infine ci si separa e si trova la propria strada.

Shinomiya la utilizza come architrave narrativa e dichiarazione poetica, perché è esattamente ciò che accade tra padri e figli, tra tradizione e futuro, tra un pittore cresciuto nella scuola del nihonga e l’industria dell’animazione che lo ha accolto.

Hanabi, in giapponese, significa letteralmente “fiori di fuoco”. Qui il fiore è anche una lettera d’addio, un testamento e una vendetta gentile: si spara in aria ciò che non si è riusciti a dire a terra.