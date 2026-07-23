La storia riprende con un salto temporale di sei mesi nei quali - veniamo a sapere -Quinn O’Grady (l'attrice Minka Kelly) ha lavorato a New York come pianista, inseguendo il sogno professionale della sua vita.

Quando Quinn torna in Texas, a Ransom Canyon Staten Kirkland (l'attore Josh Duhamel), il suo amore ritrovato e lasciato ancora una volta, è alle prese con i problemi legati alla perdita del ranch di famiglia. Per una volta l'uomo decide di anteporre le ragioni del cuore a quelle della terra ma Quinn è tornata da New York con un nuovo compagno, Oliver.

Le incertezze di Quinn saranno compensate dall'arrivo di sua madre, Claire. Ai clan familiari già noti si unisce anche il fratello di Staten, Levi.

La lotta per la terra, che è pari nel western alla battaglia per l'affermazione della propria storia e della propria identità, è dominante nella trama, nella quale non mancheranno, come sempre, gli sviluppi delle vicende sentimentali lasciate in sospeso, tra cui spicca la ricomparsa della moglie di Yancy Grey che, dal trailer, disponibile in testa a questa scheda, ha sposato il ragazzo come parte di un accordo finalizzato a una truffa di cui scopriremo i dettagli.