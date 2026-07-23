Ransom Canyon 2, trama, cast, cosa succede, nella nuova stagione del western su NetflixSerie TV
Introduzione
La serie televisiva Ransom Canyon torna in streaming su Netflix con un nuovo ciclo di episodi, il secondo, dal 23 luglio, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Lo show, tratto dai romanzi di Jodi Thomas, ha come protagonisti Josh Duhamel e Minka Kelly, in questo nuovo capitolo affiancati da diverse new entry, da Patricia Clarkson a Ben Robson.
Quello che devi sapere
Ransom Canyon 2, quando esce e dove vederla
Ransom Canyon 2 debutta in streaming su Netflix dal 23 luglio con gli 8 episodi della nuova stagione che segue la prima, trasmessa sempre dalla stessa piattaforma ad aprile 2024.
Visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, Ransom Canyon riprende la storia, drammatica e romantica, da dove l'avevamo lasciata, puntando sul fascino delle atmosfere western apprezzate dal pubblico della tv in streaming.
La serie è sviluppata da April Blair che ha preso la storia dal ciclo di romanzi della scrittrice texana Jodi Thomas.
Cosa succede nella seconda stagione dello show
La storia riprende con un salto temporale di sei mesi nei quali - veniamo a sapere -Quinn O’Grady (l'attrice Minka Kelly) ha lavorato a New York come pianista, inseguendo il sogno professionale della sua vita.
Quando Quinn torna in Texas, a Ransom Canyon Staten Kirkland (l'attore Josh Duhamel), il suo amore ritrovato e lasciato ancora una volta, è alle prese con i problemi legati alla perdita del ranch di famiglia. Per una volta l'uomo decide di anteporre le ragioni del cuore a quelle della terra ma Quinn è tornata da New York con un nuovo compagno, Oliver.
Le incertezze di Quinn saranno compensate dall'arrivo di sua madre, Claire. Ai clan familiari già noti si unisce anche il fratello di Staten, Levi.
La lotta per la terra, che è pari nel western alla battaglia per l'affermazione della propria storia e della propria identità, è dominante nella trama, nella quale non mancheranno, come sempre, gli sviluppi delle vicende sentimentali lasciate in sospeso, tra cui spicca la ricomparsa della moglie di Yancy Grey che, dal trailer, disponibile in testa a questa scheda, ha sposato il ragazzo come parte di un accordo finalizzato a una truffa di cui scopriremo i dettagli.
Il cast della serie e le new entry
Oltre ai membri del cast principale citati, in Ransom Canyon 2 tornano Marianly Tejada, Eoin Macken, Lizzy Green, Garrett Wareing e gli altripersonaggi secondari già apparsi nella prima stagione.
Le new entry principali sono rappresentate dalla candidata all'Oscar Patricia Clarkson (nel ruolo della madre di Quinn), Ben Robson (in quelli di Oliver), Steve Howey (Levi) e Heidi Grace Engerman (Sydney).
Le vere star della musica country Thomas Rhett e Jordan Davis compariranno in un cameo nei panni di loro stessi.
Il neo-western che piace al pubblico
Il western è tornato un genere atteso dal pubblico del grande e del piccolo schermo e il successo di Ransom Canyon, un prodotto contemporaneo che delle storie ambientate nell'America dei cowboy conserva temi portanti, ambientazioni ed estetica, prova come la formula classica continui a funzionare, specie se diluita con elementi presi da generi diversi.
La trama di Ransom Canyon, che è un neo-western, è attraversata da venature thriller, romantiche e sentimentali, che si inseriscono su un impianto drammatico in grado di appassionare gli spettatori fin dalla prima stagione.
La stagione numero due, che ha otto episodi, due in meno rispetto alla precedente, è stata annunciata da Netflix due mesi dopo il lancio di quella di debutto, visto il gradimento da parte del pubblico. Non ci sono ancora notizie sulla produzione di una ipotetica stagione tre.