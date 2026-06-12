Oceania, il trailer del live-action Disney con Dwayne Johnson

È uscito il trailer di Oceania, il remake live-action dell’omonimo film d’animazione Disney che arriverà nei cinema italiani il 19 agosto 2026. L’attore Dwayne “The Rock” Johnson interpreta il semidio Maui (lo stesso personaggio che aveva doppiato nella versione originale della pellicola animata Oceania del 2016), mentre l’esordiente Catherine Laga’aia interpreta la protagonista Vaiana. Figlia del capo della comunità, e designata futura guida della sua gente, la ragazza avverte però il richiamo dell’oceano e il desiderio di spingersi al largo oltre l’isola per proteggere il suo popolo.

Il cast del film live-action Oceania include anche John Tui nel ruolo del capo Tui, il padre di Vaiana, Frankie Adams nel ruolo di Sina, la madre di Vaiana, e Rena Owen nel ruolo di Tala, la nonna di Vaiana.

Il film live-action Oceania arriva 10 anni dopo l’omonimo primo film d’animazione originale, all’epoca diretto dai registi John Musker e Ron Clements sulla base della sceneggiatura di Jared Bush e con le musiche di Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda e Opetaia Foa’i. Ora il live-action, nuovamente basato sulla sceneggiatura di Jared Bush (stavolta anche in collaborazione con Dana Ledoux Miller), è invece diretto da Thomas Kail. Dwayne Johnson, Beau Flynn (per FlynnPictureCo), Lin-Manuel Miranda e Dany Garcia e Hiram Garcia (tramite la loro casa di produzione Seven Bucks Productions) sono i produttori. Le musiche includono i brani originali di Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Opetaia Foa’i. Auli’i Cravalho, che aveva doppiato la protagonista Vaiana nella versione originale sia del film d’animazione Oceania del 2016, sia nel sequel animato Oceania 2 del 2024, è produttrice esecutiva insieme al regista Thomas Kail e a Scott Sheldon e Charles Newirth.

Il film d’animazione originale Oceania (2016), che raccontava le avventure dell’adolescente Vaiana (doppiata della versione originale da Auli’i Cravalho) impegnata in una missione per salvare il suo villaggio sull’isola di Motunui, aveva ottenuto un grande successo di critica e di pubblico, incassando 643 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nel 2017 pellicola aveva anche ricevuto una candidatura al Premio Oscar come Miglior film d’animazione, mentre il compositore Lin-Manuel Miranda aveva ottenuto una nomination alla statuetta per la Miglior canzone originale per il brano How Far I’ll Go. Il sequel d’animazione Oceania 2 (2024), ancora una volta doppiato da Auli’i Cravalho e da Dwayne “The Rock” Johnson, aveva poi riunito la protagonista Vaiana e il semidio Maui “per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato”. Alla ricerca della misteriosa isola di Motufetu, controllata dall’invidioso dio delle Tempeste Nalo, Vaiana aveva cercato di riunire di nuovo le isole e di proteggere la sorellina Simea, anche grazie all’aiuto degli amici Hei-Hei e Pua. Il film, diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, aveva visto inoltre la collaborazione di grandi talenti musicali, compresi le vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, il candidato al Grammy Opetaia Foaʻi e il tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.