Gatto, il trailer del nuovo film d'animazione Disney Pixar

Disney e Pixar hanno diffuso il primo teaser trailer di Gatto, il nuovo film d'animazione diretto da Enrico Casarosa, già regista di Luca. Ambientato nella Venezia sotterranea governata dai felini, il film arriverà nelle sale italiane il 4 marzo 2027 con le voci originali di Mark Ruffalo e Laurence Fishburne

Venezia come non l'avevamo mai vista: non quella delle gondole e dei turisti, ma una città oscura e labirintica che nasconde sotto i suoi canali un intero mondo criminale a quattro zampe. È questo lo scenario che fa da sfondo a Gatto, il nuovo lungometraggio d'animazione originale Disney Pixar, il cui primo teaser trailer è stato diffuso nelle scorse ore insieme al poster ufficiale del film.

La trama: un gatto nero indebitato con la malavita felina

Al centro della storia c'è Nero, un gatto dal carattere irascibile che ha trascorso anni a destreggiarsi tra le superstizioni e i canali di Venezia e si chiede ora se abbia vissuto le vite giuste. Indebitato con Rocco, il boss della criminalità organizzata felina locale, Nero è costretto a stringere un'amicizia del tutto inaspettata che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo, a meno che Venezia non abbia prima la meglio su di lui.

Il teaser, breve ma efficace, introduce i due protagonisti attraverso una scena di interrogatorio dai toni volutamente noir. La sequenza si apre con le note de Il Padrino, un dettaglio che chiarisce subito l'ambizione del progetto: non un semplice film con dei gatti tra i canali, ma qualcosa di più vicino a un gangster movie felino, con debiti, boss, interrogatori e una Venezia trasformata in territorio criminale.

Il regista e il cast vocale originale

Gatto è diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren, lo stesso team creativo dietro Luca, candidato all'Oscar nel 2022. Per il cast vocale della versione originale, Disney e Pixar hanno scelto due nomi di peso: Mark Ruffalo, noto per Avengers e Il caso Spotlight, presterà la voce a Nero, mentre Laurence Fishburne, celebre per la saga di Matrix, darà voce a Rocco, lo spietato boss della criminalità organizzata felina.

La scelta di ambientare il film in Italia segna una continuità con Luca, ma spinge lo sguardo verso atmosfere ben più cupe e adulte. Come il precedente film di Casarosa, anche Gatto è ambientato nel nostro Paese, questa volta a Venezia, città che si presta perfettamente a una narrazione dai toni misteriosi grazie alla sua architettura sospesa tra acque, ombre e passaggi segreti.

Quando arriva in Italia

Gatto arriverà nelle sale italiane il 4 marzo 2027. Nel frattempo, per chi non riesce ad aspettare, Disney e Pixar hanno già un altro appuntamento in agenda: Toy Story 5 è atteso nei cinema italiani a partire dal 18 giugno prossimo.