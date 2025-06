Gatto, tutto quello che si sa del nuovo film Pixar di Enrico Casarosa

Pixar torna in Italia con una nuova pellicola d’animazione firmata dal cineasta genovese, già autore dell’apprezzatissimo “Luca”. E proprio dopo il successo del film ambientato alle Cinque Terre, nella sua amata Liguria, il cineasta torna a essere scelto dallo studio d’animazione californiano. Tra due anni vedremo al cinema una nuova avventura animata ambientata nella suggestiva cornice di Venezia, con protagonista un micio nero di nome Nero



Pixar torna in Italia con una nuova pellicola d’animazione firmata dal cineasta genovese Enrico Casarosa, già autore dell’apprezzatissimo film Luca.

La nuova pellicola si intitolerà Gatto, uscirà nel 2027 e sarà ambientata nella suggestiva cornice di Venezia, con protagonista un micio nero di nome Nero.

Dopo il successo del film ambientato alle Cinque Terre, nella sua amata Liguria, il cineasta di Genova torna a essere scelto dallo studio d’animazione californiano. Il film Gatto si dipanerà tra calli e misteri veneziani, facendo dell’Italia ancora una volta lo scenario di una pellicola che verrà guardata in tutto il mondo da tantissimi spettatori, dato che parliamo di colossi dell’animazione del calibro di Pixar e Disney. In fondo a questo articolo potete guardare il post con l’annuncio del film Gatto condiviso su Instagram dai profili ufficiali di Pixar e Disney.

Una nuova storia italiana firmata Pixar Dopo aver conquistato il pubblico nel 2021 con Luca, ambientato nella Liguria degli anni ’50, Pixar annuncia il ritorno in Italia per una nuova produzione cinematografica. Il film, intitolato Gatto (anche come titolo originale, mantenendo la parola italiana "gatto" senza tradurla in inglese), vedrà la luce nel 2027 e sarà diretto nuovamente da Enrico Casarosa, regista ligure già candidato all’Oscar per Luca. Il nuovo progetto porterà lo spettatore in un’altra iconica città italiana, Venezia, dove si svolgeranno le vicende del gatto nero (di nome e di fatto, si chiama infatti Nero). Gatto è un’opera originale che promette di unire fascino visivo, emozioni e una narrazione dal sapore autentico. Approfondimento La Disney annuncia "Luca", un film Pixar ambientato in Italia

Il protagonista: un gatto nero tra debiti e nuove alleanze Il personaggio centrale di Gatto è Nero, un felino dal manto scuro e dall’animo irrequieto, costretto a confrontarsi con situazioni più grandi di lui. Come anticipato nella breve sinossi diffusa da Pixar — «Indebitato con un boss mafioso felino, Nero si ritrova costretto a stringere un’amicizia inaspettata che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo...» — il film esplorerà i temi del debito, della redenzione e della fiducia, inseriti in una trama ricca di atmosfere italiane. Sullo sfondo, le calli e i canali della Serenissima, visibili anche nell'immagine promozionale condivisa sul profilo Instagram ufficiale di Pixar, fanno da cornice alla nuova avventura. Approfondimento Luca, le statue subacquee dei protagonisti al largo di Monterosso

Anteprima a Annecy e primi dettagli visivi L’annuncio ufficiale del film è arrivato durante il Festival internazionale dell’animazione di Annecy, uno degli eventi più importanti del settore, dove il direttore creativo della Pixar, Pete Docter, ha mostrato alcuni prototipi del personaggio di Nero. Il gatto, descritto come “scarruffato e adorabile”, si muove in una Venezia stilizzata con una grafica pittorica che riflette le suggestioni artistiche della città. La superstizione che circonda i gatti neri avrà un ruolo nella narrazione, contribuendo a isolare il protagonista in un contesto che mescola realtà urbana e toni fiabeschi. Approfondimento Luca, 5 curiosità sul film di Enrico Casarosa candidato all'Oscar

Il ritorno di Enrico Casarosa alla regia Enrico Casarosa, classe 1971, originario di Genova e residente negli Stati Uniti, tornerà dietro la macchina da presa per Gatto, consolidando il legame tra le sue radici italiane e la sua carriera internazionale. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dell’animazione come storyboard artist e background artist per Disney Channel e Blue Sky Studios (L’Era Glaciale, Robots), Casarosa ha lavorato per Pixar contribuendo a titoli come Ratatouille, Up, Cars 2 e Coco. Nel 2012 aveva già firmato per lo studio il cortometraggio La Luna, che gli valse la prima candidatura agli Oscar. Con Luca, ispirato alle amicizie della sua infanzia e alla bellezza della Riviera ligure, ha rafforzato la sua cifra stilistica, ora pronta a esprimersi nuovamente con Gatto. Approfondimento Luca, il primo videoclip del film Pixar

Gatti Pixar: un nuovo membro felino nella filmografia dello studio Nero, il protagonista graffiante del nuovo film Gatto, si aggiunge alla schiera dei personaggi felini che hanno popolato le produzioni Pixar nel corso degli anni. Tra questi si ricordano Sox di Lightyear, Dragon nel futuro Toy Story 5, e Machiavelli proprio in Luca. La tradizione cinematografica italiana incentrata su personaggi animali, come nel caso de La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò tratto dall’opera di Luis Sepúlveda, trova ora un’eco anche nella nuova opera di Casarosa. Approfondimento Luca, il trailer del nuovo film Disney Pixar