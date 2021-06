Luca, il primo videoclip del film Pixar

Grande attesa, in Italia e non solo, per il film Pixar ambientato in Italia, diretto da Enrico Casarosa, “Luca”. L’uscita del film d’animazione è prevista per il 18 giugno 2021. Nessun approdo al cinema. La pellicola sarà posta all’interno del catalogo digitale di Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW. La visione sarà disponibile senza accesso VIP, ovvero senza costi aggiuntivi, a differenza di film come “Mulan” e il recente “Crudelia”.