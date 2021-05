Le migliori serie tv da vedere a giugno

4/14 @Sky

Domina (Sky): finale di stagione il 4 giugno. Genere: Drama. Cast: Kasia Smutniak, Isabella Rossellini, Liam Cunningham, Matthew McNulty, Tom Glynn-Carney, Claire Forlani, Christine Bottomley, Colette Dalal Tchantcho, Ben Batt, Nadia Parkes. Trama: Dramma in costume che segue la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio Ottaviano, Livia Drusilla. La sua incredibile storia vera ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.

Domina, il trailer della serie tv con Kasia Smutniak