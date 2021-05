Sweet Tooth: il trailer ufficiale della serie TV Netflix

È appena uscito il trailer ufficiale di Sweet Tooth, la serie televisiva basata sui fumetti DC Comics in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Q) il 4 giugno.



Realizzata dalla stessa piattaforma streaming come prodotto originale, la serie vede Jim Mickle in un ruolo poliedrico: regista, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Il regista che nel 2014 ha firmato la pellicola Cold in July ha messo davvero tutto se stesso in questo nuovo progetto.



La produzione dello show è stata realizzata in Nuova Zelanda e la serie è la trasposizione televisiva dell'omonimo fumetto uscito per DC Comics con l'etichetta Virgo.

Sweet Tooth è una serie comics composta da 40 albi di fumetti, pubblicati dal 2009 al 2012 e creati dall'autore canadese Jeff Lemire.