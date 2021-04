Sweet Tooth, il teaser della serie TV Netflix basata sul fumetto DC

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Un drama fantasy che promette d’essere il nuovo grande cult della piattaforma streaming. Un progetto che ha convinto anche Robert Downey Jr., presente in qualità di produttore esecutivo. Il teaser trailer ha esaltato il pubblico sul web. Grandi gli apprezzamenti per il filmato e in particolare per Christian Convery, volto del giovane protagonista, già apprezzato ne “L’accademia dei cuccioli”.

Ad adattare il fumetto sono Jim Mickle (“We Are Who We Are”) e Beth Schwartz ("Legends of Tomorrow" e “Arrow”). Annunciata un anno fa, la serie è ora pronta a fare il proprio debutto. Il mondo svelato nello show, così come nel fumetto del 2009, non è affatto quello che conosciamo. Il protagonista, Gus, si muove in una realtà dilaniata da un virus che ha sconvolto la vita di tutti, condannando lui a un’esistenza da ibrido.

Sweeth Tooth, trama e cast

Il protagonista dello show è Gus, un giovane dai tratti somatici alquanto particolari. Il suo mondo è caratterizzato da un terribile virus, l’Afflizione. Questo ha portato alla morte di tantissime persone. Tra i tanti effetti vi è inoltre quello di far nascere bambini per metà umani e metà animali.

È questo il caso di Gus, noto come Sweet Tooth, il cui aspetto richiama in parte un cervo. Abbandonata la sua casa nella foresta, si ritrova a fare i conti con il mondo esterno, frutto di un evento catastrofico. Trova una nuova famiglia di umanoidi e ibridi, proprio come lui. Insieme andranno a caccia di risposte relative al mistero dell’Afflizione.

Ecco il cast della serie: