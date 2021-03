Le migliori serie tv da vedere ad aprile

11/11 @Hulu

The Handmaid’s Tale 4 (Tim Vision): dal 29 aprile. Genere: Drammatico, Distopico, Thriller. Cast: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Biedel, Madeline Brewer, O.T. Fragbenle. Trama: Prosegue la lotta di June per riuscire ad abbattere Gilead. Dopo aver liberato un gran numero di bambini, è pronta a sferrare quello che spera possa essere l’attacco finale. Non è ancora tempo di riposo, non fino a quanto tutte le donne oppresse non saranno libere e sua figlia non sarà tornata al suo fianco.

The Handmaid's Tale 4, il nuovo trailer della serie con Elisabeth Moss