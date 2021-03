Warrior 2, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO

1/25 © HBO / © Cinemax

Andrew Koji è Ah Sahm - In Warrior 2 troveremo un Ah Sahm intenzionato a farla pagare cara a sua sorella: non dimentichiamo infatti che Mai Ling (Dianne Doan) era pronta a lasciarlo morire per mano di Li Yong (Joe Taslim). Come andrà a finire questo scontro tra fratelli?

Scopri tutto su Warrior