Su Sky Atlantic è in arrivo la seconda stagione di Warrior, la serie tv ambientata nella Chinatown della San Francisco del 1878, tratta da un racconto inedito di Bruce Lee. Nel cast troviamo Olivia Cheng e Dianne Doan, rispettivamente Ah Toy e Mai Ling. In attesa di (ri)vederle in azione - l'appuntamento è ogni martedì alle 21.15 a partire dal 30 marzo (anche on demand e in streaming su NOW) -, sfoglia la gallery