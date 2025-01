The 8 Show, spopola la serie tv thriller che assomiglia a Squid Game

Un avvincente K-drama che mescola satira sociale e dramma psicologico, spingendo i suoi protagonisti (e il pubblico) a riflettere su quanto lontano si è disposti ad andare per ottenere ciò che si desidera, è il titolo perfetto per chi ha finito di guardare la serie sudcoreana dei record e vorrebbe già tuffarsi nella terza stagione (che uscirà entro la fine di quest’anno). Scopriamo cosa bisogna sapere su quest’opera



Si intitola The 8 Show ed è una serie televisiva di genere thriller disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che piace molto a chi ha amato le prime due stagioni di Squid Game, e ora è in crisi d’astinenza attendendo la terza stagione (che uscirà entro la fine di quest’anno). The 8 Show è un avvincente K-drama che mescola satira sociale e dramma psicologico, spingendo i suoi protagonisti (e il pubblico) a riflettere su quanto lontano si è disposti ad andare per ottenere ciò che si desidera.

Si rivela il titolo perfetto per chi ha finito di guardare la serie sudcoreana dei record e vorrebbe già tuffarsi nella terza stagione. Scopriamo cosa bisogna sapere su quest’opera, già sulla bocca di molti fan della serie carta da Hwang Dong-hyuk.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie tv The 8 Show nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Benvenuti a The 8 Show, dove il tempo è denaro Per meglio immergersi nelle atmosfere di The 8 Show, bisogna immaginare un gioco spietato in cui ogni secondo ha un prezzo, ma anche un costo emotivo e morale. Questo è il cuore del dramma distopico che narra di otto sconosciuti, tutti in difficoltà economiche o personali, che vengono misteriosamente condotti in un edificio isolato e rinchiusi al suo interno. Ma non si tratta di una semplice prigione: è il set di uno show in cui il tempo è la valuta principale. Ogni minuto trascorso nell’edificio aumenta il loro premio in denaro, ma per restare devono superare prove e scoprire regole nascoste. La premessa, apparentemente semplice, si complica quando i partecipanti si rendono conto che il gioco è stato progettato per essere intrinsecamente iniquo, creando divisioni e tensioni... Come reagiranno quando si troveranno di fronte a scelte impossibili e pressioni insopportabili?

The 8 Show è diretto e scritto da Han Jae-rim Basato sui webtoon Money Game e Pie Game di Bae Jin-soo, The 8 Show è diretto e scritto da Han Jae-rim, noto per successi come The Face Reader e Emergency Declaration. Questa serie si distingue in quanto si rivela un'esplorazione profonda e inquietante delle dinamiche di potere, delle disuguaglianze sociali e della natura umana in un sistema iper-competitivo.

I protagonisti

Per quanto riguarda il cast, The 8 Show vanta ottimi attori per interpretare personaggi complessi e sfaccettati. Di seguito trovate i vari interpreti e i ruoli in cui recitano: • Ryu Jun-yeol (The Night Owl, The King) nei panni di Bae Jin-su, alias "Terzo Piano", un ex lavoratore di un minimarket che lotta per risollevarsi.

• Park Jeong-min (Time to Hunt, Deliver Us From Evil) nel ruolo del Settimo Piano, un uomo dal passato misterioso.

• Lee Zoo-young (Believer 2) interpreta il Secondo Piano, un personaggio enigmatico e strategico.

• Chun Woo-hee (Unlocked, The Wailing) nel ruolo dell’Ottavo Piano, una donna che sembra avere più segreti degli altri.

• Park Hae-joon (12.12: The Day) è il Sesto Piano, un uomo dalle motivazioni ambigue.

• Bae Seong-woo (The Swindlers, The King) interpreta il Primo Piano, un concorrente che nasconde un passato doloroso.

• Lee Yul-eum (Nevertheless) è il Quarto Piano, giovane ma determinata a vincere a tutti i costi.

• Moon Jeong-hee (The Limit) nel ruolo del Quinto Piano, una donna che lotta per una causa disperata.

The 8 Show, cosa accade nel gioco? Gli otto partecipanti di The 8 Show scopriranno ben presto che il loro premio dipende dal tempo trascorso nell'edificio, misurato da una gigantesca clessidra. Tuttavia, il denaro non arriverà facilmente: per aumentare il tempo rimanente, devono affrontare sfide psicologiche, collaborare o competere tra loro e svelare regole segrete. La situazione diventa rapidamente insostenibile: le regole del gioco, infatti, sembrano progettate per generare disuguaglianze fin dall’inizio, amplificando così i conflitti tra i concorrenti. La pressione li spinge a rivalutare non solo il loro senso di morale, ma anche la loro capacità di fidarsi degli altri. Di seguito trovate uno spoiler, quindi - se ancora non avete guardato The 8 Show - evitate di proseguire con la lettura di ciò che segue.

La tensione raggiungerà il culmine quando emerge una regola chiave: se qualcuno muore – o viene ucciso – il montepremi viene azzerato per tutti. Questa clausola costringe i concorrenti a un delicato equilibrio tra sopravvivenza personale e collaborazione, alimentando al contempo sospetti e paranoie.

L’ambientazione di The 8 Show

Un edificio a otto piani in una località non specificata di Seoul: ecco qual è la location di The 8 Show. Ogni episodio aggiunge strati di complessità alla trama, lasciando il pubblico con domande profonde su giustizia, morale e resilienza umana. In questo senso, The 8 Show si propone non soltanto come un K-drama ma semmai come una vera e propria esperienza emotiva. È difficile, infatti, arrivare a scoprire (e ad accettare) fin dove può spingersi l'umanità quando il tempo diventa denaro…

Una critica pungente al capitalismo moderno The 8 Show non è solo un dramma avvincente: è una critica spietata alla società odierna, cosa ancor più interessante. Attraverso la metafora del gioco, la serie esplora temi come la disuguaglianza sociale, la mercificazione della vita umana e il costo morale del successo in un sistema iper-capitalista. La trama, densa di colpi di scena, offre uno sguardo inquietante su come le persone reagiscono quando sono poste in situazioni estreme, costrette a scegliere tra il proprio benessere e quello degli altri.

Ovvi paragoni con i grandi successi dei K-drama Con il suo approccio intenso, la sua narrazione coinvolgente e anche le tematiche così particolari, The 8 Show si colloca accanto a titoli iconici come Squid Game e Money Heist: Korea – Joint Economic Area. Tuttavia, si distingue per il suo ritmo più riflessivo e per la sua esplorazione psicologica dei personaggi.

Per ciò che concerne il rating, si tratta di una serie vietata ai minori di 16 anni. Potete guardare il trailer ufficiale della serie tv The 8 Show nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.