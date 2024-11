Squid Game 2, è uscito il trailer della nuova stagione

Netflix ha svelato il trailer di Squid Game 2, insieme a un nuovo poster.

Nella seconda stagione della popolare serie tv, in uscita il 26 dicembre, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) è impegnato in un’intensa battaglia con il misterioso Front Man (Lee Byung-hun). La posta in gioco è sempre più letale, e la sua missione di porre fine ai giochi una volta per tutte diventa il centro del conflitto.