Incidente aereo San Diego, tra i morti il produttore Dave Shapiro

Il produttore musicale Dave Shapiro è morto nell' incidente aereo di San Diego , in California. Stava pilotando un Cessna che ha colpito i cavi dell'alta tensione precipitando sulle case e ferendo alcuni degli abitanti. Con lui c'erano altre cinque persone a bordo, tutte decedute all'impatto, tra cui anche due dipendenti dell'agenzia musicale Sound Talent Group, co-fondata da Shapiro nel 2018 con Tim Borror e Matt Andersen, e l'ex batterista della band The Devil Wears Prada Daniel Williams.

Shapiro aveva lanciat tante band alternative. In particolare aveva puntato sulla valorizzazione della musica indipendente (era stato co-fondatore della National Independent Talent Organization) e con la sua Sound Talent Group si è concentrato su pop-punk, metalcore, post-hardcore e altri sottogeneri dell'hard rock. Tra i suoi clienti ci sono stati la band pop americana Hanson, il gruppo post-hardcore californiano Pierce The Veil, la band australiana Parkway Drive, il gruppo rock canadese Sum 41 e la cantautrice Usa Vanessa Carlton.

La passione per il volo

Cresciuto a New York, Shapiro era un grande appassionato del volo e gestiva una piccola compagnia di aviazione: "Volare mi aiuta a concentrarmi e a non lasciarmi distrarre dalle assurdità del mondo, in quei momenti tutto ciò che accade al di fuori dell'aereo non importa", aveva raccontato.