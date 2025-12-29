Il Diavolo veste Prada 2, il suo trailer è il più visto del 2025

Forbes ha rilanciato la classifica, stilata con i dati raccolti da WaveMetrix, dei dieci trailer più visti del 2025. Il Diavolo veste Prada 2 ha superato tutti ottenendo 181.500.000 visualizzazioni nelle prime ventiquattro ore. Completano il podio due live-action targati Disney: Oceania e Lilo & Stitch

cinema, i dieci trailer più visti del 2025 Forbes ha rilanciato la classifica, stilata con i dati raccolti da WaveMetrix, dei dieci trailer più visti del 2025. Il Diavolo veste Prada 2 ha superato tutti ottenendo 181.500.000 visualizzazioni nelle prime ventiquattro ore. Completano il podio due live-action targati Disney: Oceania in uscita nel 2026 e Lilo & Stitch distribuito nel maggio di quest'anno. Seguono I Fantastici Quattro - Gli inizi, Toy Story 5 e Avatar - Fuoco e cenere, quest'ultimo attualmente nelle sale. Chiudono la classifica Odissea, Michael e Wicked - Parte 2, tutti sopra 110.000.000 visualizzazioni. Questa la Top 10 completa dei dieci trailer più visti nelle prime ventiquattro ore: Il Diavolo Veste Prada 2 - 181.500.000 visualizzazioni in 24 ore Oceania - 161.200.00 visualizzazioni in 24 ore Lilo & Stitch - 149.400.000 visualizzazioni in 24 ore I Fantastici Quattro - Gli inizi - 144.100.000 visualizzazioni in 24 ore Toy Story 5 - 133.600.000 visualizzazioni in 24 ore Avatar - Fuoco e cenere - 127.600.000 visualizzazioni in 24 ore Zootropolis 2 - 125.600.000 visualizzazioni in 24 ore Odissea - - 121.400.000 visualizzazioni in 24 ore Michael - 113.900.000 visualizzazioni in 24 ore Wicked - Parte 2 - 113.000.000 visualizzazioni in 24 ore