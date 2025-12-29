Il Diavolo veste Prada 2, il suo trailer è il più visto del 2025

Forbes ha rilanciato la classifica, stilata con i dati raccolti da WaveMetrix, dei dieci trailer più visti del 2025. Il Diavolo veste Prada 2 ha superato tutti ottenendo 181.500.000 visualizzazioni nelle prime ventiquattro ore. Completano il podio due live-action targati Disney: Oceania e Lilo & Stitch
Come rilanciato da Forbes, Il Diavolo Veste Prada 2 ha conquistato il primo posto della classifica dei dieci trailer cinematografici del 2025 con il maggior numero di visualizzazioni nelle prime ventiquattro ore. Il filmato, dalla durata di circa un minuto, dell’atteso sequel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway ha totalizzato oltre 180.000.000 visualizzazioni.
cinema, i dieci trailer più visti del 2025
Forbes ha rilanciato la classifica, stilata con i dati raccolti da WaveMetrix, dei dieci trailer più visti del 2025. Il Diavolo veste Prada 2 ha superato tutti ottenendo 181.500.000 visualizzazioni nelle prime ventiquattro ore. Completano il podio due live-action targati Disney: Oceania in uscita nel 2026 e Lilo & Stitch distribuito nel maggio di quest’anno. Seguono I Fantastici Quattro - Gli inizi, Toy Story 5 e Avatar - Fuoco e cenere, quest'ultimo attualmente nelle sale. Chiudono la classifica Odissea, Michael e Wicked - Parte 2, tutti sopra 110.000.000 visualizzazioni. Questa la Top 10 completa dei dieci trailer più visti nelle prime ventiquattro ore:
- Il Diavolo Veste Prada 2 - 181.500.000 visualizzazioni in 24 ore
- Oceania - 161.200.00 visualizzazioni in 24 ore
- Lilo & Stitch - 149.400.000 visualizzazioni in 24 ore
- I Fantastici Quattro - Gli inizi - 144.100.000 visualizzazioni in 24 ore
- Toy Story 5 - 133.600.000 visualizzazioni in 24 ore
- Avatar - Fuoco e cenere - 127.600.000 visualizzazioni in 24 ore
- Zootropolis 2 - 125.600.000 visualizzazioni in 24 ore
- Odissea - - 121.400.000 visualizzazioni in 24 ore
- Michael - 113.900.000 visualizzazioni in 24 ore
- Wicked - Parte 2 - 113.000.000 visualizzazioni in 24 ore
Approfondimento
Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga arriva a Milano per le riprese
Il Diavolo Veste Prada 2, in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il 29 aprile 2026, uscirà a circa vent’anni dal primo amato lavoro candidato alla 79esima edizione degli Academy Awards in ben due categorie: Miglior attrice protagonista per l’interpretazione di Meryl Streep e Migliori costumi grazie al lavoro di Patricia Field.
Nel cast dell'atteso sequel anche Emily Blunt (FOTO) e Stanley Tucci, rispettivamente nei ruoli di Emily Charlton e Nigel Kipling. Confermato dietro la macchina da presa David Frankel, tra i suoi film ricordiamo Io & Marley, Un anno da leoni e Collateral Beauty.
@20th Century Fox
Il Diavolo Veste Prada 16 anni dopo: cast del film ieri e oggi. FOTO
“Il diavolo veste Prada”, film del 2006 diretto da David Frankel, va in onda su Canale 5 lunedì 8 settembre. Tratta dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la pellicola ebbe un grande successo al botteghino e fu molto apprezzata dalla critica. Il film ha avuto anche il merito di rendere celebre, sul grande schermo, Anne Hathaway, la cui carriera ha poi preso definitivamente il volo