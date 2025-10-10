Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga arriva a Milano per le riprese

Nel cast del Il Diavolo veste Prada 2 - sequel del film (d'enorme successo) uscito nel 2006 - c'è anche Lady Gaga. La popstar si trova ora sul set, blindatissimo, a Milano. A testimoniarlo sono i video che la mostrano in zona Pinacoteca di Brera.

Lady Gaga a Milano

Che Il Diavolo veste Prada 2 si giri (anche) a Milano è cosa nota: nelle scorse settimane si sono tenuti persino i casting per la ricerca di comparse. Ora, però, le riprese sono entrate nel vivo. Lady Gaga è stata vista in zona Brera, mentre si preparava a girare alcune scene tra cui la sfilata di Runway, la rivista diretta da Miranda Priestley (Meryl Streep), con oltre 600 comparse. Fan e curiosi si sono appostati tra le vetrine di Cos, negozio affacciato sull'ingresso della Pinacoteca, e lungo via Fiori Oscuri, per cercare di fotografare e di riprendere Lady Gaga (con capelli tornati biondo platino, top nero e occhiali scuri) e gli altri attori. Gli unici frame, tuttavia, mostrano la cantante e uscire da un portone e salire velocemente su di un van. Neppure le comparse del set milanese, che sono circa duemila, hanno potuto sbilanciarsi per via dei rigidi accordi firmati: mercoledì sera, hanno però ricevuto un messaggio che le invitava alla massima serietà e collaborazione per via dell'arrivo in città di una "star di livello internazionale" (nessuno può introdurre telefoni sul set e tutti, prima d'entrare nella Pinacoteca, sono sottoposti a controlli col metal detector).

Sul ruolo di Lady Gaga ne Il Diavolo veste Prada 2 vige il massimo riserbo. Non si sa se farà un cameo, o se avrà un ruolo di rilievo.